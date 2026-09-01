KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi tarafından hizmete sunulan Çömlekçi Sosyal Tesisi'ndeki buluşmada mahallenin ihtiyaç ve talepleri ele alınırken, tarım ve hayvancılığın bölge için taşıdığı önem de konuşuldu.

Programa Çömlekçi Mahalle Muhtarı Ali Şimşek, mahalle sakinleri ve Talas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Okay Sağnak da katıldı.

'ÇÖMLEKÇİ KENDİ KENDİNE YETEBİLEN BİR YER'

Buluşmada Çömlekçi'nin tarım ve hayvancılık potansiyeline dikkat çeken Talas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Okay Sağnak, mahallenin üretim gücüne vurgu yaptı.

Sağnak, 'Çömlekçi Mahallesi kendi kendine yetebilen, tarım ve hayvancılık ise ceviz ve arıcılık noktasında alın teri bulunan yerleşim yerimiz. Hepsine teşekkür ediyorum.' dedi.

Üreticilere 2026 sezonunun tamamlanması dolayısıyla bereket dileğinde bulunan Sağnak, yeni üretim sezonuyla ilgili de önemli bir hatırlatmada bulundu. Sağnak, '2026 üretim sezonunu hayırlısıyla tamamladık. Ürünleriniz bol ve bereketli olsun inşallah. 1 Eylül itibariyle de 2027 üretim sezonu için ÇKS kayıtları başlayacak.' ifadelerini kullandı.

'ZİRAAT ODASI OLMAYAN İLÇEDE ZİRAAT ODASINDAN DAHA FAZLA HİZMET'

Okay Sağnak, konuşmasında Talas Belediyesinin kırsal mahallelere ve üreticilere yönelik çalışmalarına da özel bir parantez açtı.

Sağnak, Başkan Mustafa Yalçın'a teşekkür ederek, 'Bir teşekkürü de sayın belediye başkanımıza etmek istiyorum. Ziraat odası olmayan bir ilçede ziraat odasından daha fazla hizmet üreten Sayın Mustafa Başkanımıza teşekkür ediyorum.' diye konuştu.

Bu sözler, Talas Belediyesinin tarım ve hayvancılığa yönelik desteklerinin sahadaki karşılığını ortaya koyması açısından dikkat çekti.

BAŞKAN YALÇIN: 'KIRSALA SAHİP ÇIKAMAYAN ŞEHRİ YÖNETEMEZ'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Çömlekçi'nin tarım ve hayvancılıkta önemli bir noktada bulunduğuna dikkat çekti.

Başkan Yalçın, 'Sizler tarım ve hayvancılıkta elinizden geleni yapıyorsunuz. Tarım ve hayvancılıkta Çömlekçimiz iyi bir yerde. Hem büyükbaş hem de küçükbaş sayısında Allah sizden razı olsun.' dedi.

Kırsalın korunmasının şehir yönetimindeki önemine vurgu yapan Başkan Yalçın, 'Her zaman ben 'kırsala sahip çıkamayan şehri yönetemez' diyorum. Çünkü gıda ve tarım buralarda üretiliyor.' ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın ayrıca, Çömlekçi'de yaşayan vatandaşların kendi bölgelerinde mutlu ve üretken bir hayat sürmelerinin önemine değinerek, köy, şehir ve ülke için faydalı olma gayreti içerisinde olunması gerektiğini belirtti.

KAYMAKAM MEMİŞ: 'SİZLERİ CANLI VE HAREKETLİ GÖRDÜK'

Talas Kaymakamı İlyas Memiş ise mahalle ziyaretlerinin vatandaşların talep ve beklentilerini doğrudan dinlemek açısından önemli olduğunu söyledi.

Memiş, 'Siz değerli vatandaşlarımızla belediye başkanımız öncülüğünde bir araya gelmeye çalışıyoruz. Hem talep ve isteklerinizi yakinen almak hem de sizlerle hasbihal etmek için buradayız.' dedi.

Çömlekçi'deki üretim ve sosyal hayatın canlılığından duyduğu memnuniyeti dile getiren Memiş, 'Sizleri canlı ve hareketli gördük. Bu da tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkı sağlıyor.' ifadelerini kullandı.