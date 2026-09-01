Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin ana hizmet binası başta olmak üzere tüm tesisleri, işletmeleri ve elektrikli araçlarının enerji ihtiyacını karşılayacak Güneş Enerjisi Santrali'ndeki (GES) çalışmaları yerinde inceledi.

KAYSERİ (İGFA) - 104 bin metrekarelik alanda kurulan ve 6,4 megavat enerji üretecek GES'in kurulum çalışmalarının tamamlandığını belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hedeflerinin sistemi eylül ayı içerisinde devreye almak olduğunu söyledi.

'BELEDİYENİN KASASINDAN 1 TL DAHİ ÇIKMADAN ENERJİ İHTİYACIMIZI KARŞILAYACAĞIZ'

Cırgalan Mahallesi'nde çalışmaların son aşamaya geldiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, şehrin geleceğine yönelik projeler üretmeye devam ettiklerini vurguladı. GES'in Kocasinan Belediyesi açısından önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, belediyenin elektrik ihtiyacının büyük bölümünün güneş enerjisinden karşılanacağını belirterek, 'Kıymetli hemşehrilerim, hayırlı günler diliyorum. Şu anda Güneş Enerjisi Santralimizin nihai olarak tamamlanmış hâliyle sizlerle birlikteyiz. Kocasinan Belediyemizin ihtiyacı olan 6,4 megavatlık enerjiyi sağlayacak tesisimizdeyiz. Bundan sonraki süreçte Kocasinan Belediyemizin ana binası ve tüm tesislerinin elektrik ihtiyacını, belediyemizin kasasından 1 TL dahi çıkmadan, bu tesiste üreteceğimiz enerjiyle karşılamış olacağız.' diye konuştu.

'HEDEFİMİZ EYLÜL AYINDA SİSTEMİ DEVREYE ALMAK'

GES'te kurulum çalışmalarının tamamlandığının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, kablolama ve altyapı çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte sistemin devreye alınacağına dikkat çekerek, 'Şu anda kurulum noktasında bütün çalışmalarımızı tamamladık. Kablolama ve altyapı çalışmalarının da önümüzdeki günlerde tamamlanmasıyla birlikte hedefimiz, eylül ayı içerisinde sistemi devreye alarak çalıştırmaya başlamak. Bundan sonraki süreçte de tamamen enerjisini güneşten elde edecek şekilde Kocasinan Belediyemizin elektrik ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz.' İfadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini 'Hayırlı olsun. Kazasız, belasız, iyi günlerde kullanmak nasip olsun diyoruz. Bu noktada emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.' diyerek tamamladı.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi, kendi öz sermayesiyle hayata geçirdiği ve yaklaşık 15 futbol sahası büyüklüğündeki alana kurulan 10 bin 872 panelli Cırgalan GES ile yılda yaklaşık 11 milyon kilovatsaat enerji üretmeyi hedefliyor. Bu üretimle belediyenin enerji giderlerinin tamamının karşılanması, yaklaşık 3 bin 500 hanenin yıllık enerji tüketimine denk enerji sağlanması ve yılda yaklaşık 4 bin 700 ton karbon salınımının önüne geçilmesi planlanıyor. 2026 yılının mart ayı ortasında yapımına başlanan ve yaklaşık 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan santralin 1 megavatlık ek GES tesisine imkân sağlayacak şekilde altyapısı hazırlandı. Ek tesis için resmi süreçlerin başlatıldığı, panel, invertör ve saha kablolama çalışmalarının tamamlandığı, enerji nakil hattının da yaklaşık iki hafta içerisinde tamamlanarak gerekli kabullerin yapılmasının ardından santralin şebekeye enerji vermeye başlayacağı kaydedildi. Dev GES yatırımının yaklaşık 5 yılda kendisini amorti etmesiyle elde edilecek ekonomik kazanımın Kocasinan Belediyesi'nin yeni hizmet ve yatırımlarına kaynak oluşturacağı belirtildi.