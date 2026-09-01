Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 4 Haziran-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında uygulanan SGK prim borçlarının tecil ve taksitlendirme düzenlemesine 148 bin 984 işveren ve 4/b'li sigortalının başvurduğunu açıkladı. Bu kapsamda 183,3 milyar liralık borç tecil edilirken, ilk taksit kapsamında 7,5 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, işverenler ile 4/b kapsamında sigortalı çalışanların SGK prim borçlarına yönelik uygulanan tecil ve taksitlendirme düzenlemesine ilişkin verileri açıkladı.

Bakan Işıkhan'ın paylaşımına göre, 4 Haziran-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında uygulanan düzenleme kapsamında toplam 148 bin 984 işveren ve 4/b'li sigortalı tecil ve taksitlendirme için başvuruda bulundu.

183,3 MİLYAR LİRALIK BORÇ TECİL EDİLDİ

Başvurular sonucunda 183,3 milyar lira tutarındaki SGK borcu tecil edildi. Düzenleme kapsamında ilk taksit ödemelerinde ise toplam 7,5 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi. Bakan Işıkhan, uygulamayla işverenler ve sigortalılara prim borçlarının ödenmesinde kolaylık sağlandığını belirterek, üretim ve istihdamın desteklenmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Bakan Işıkhan, 'İşverenler ile çalışanların yanında olmaya, üretim ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz' mesajını verdi.