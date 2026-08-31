Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, 2026 yılının ikinci çeyrek büyüme verilerine ilişkin değerlendirmesinde inşaat sektörünün yüzde 1,9 daraldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye ekonomisinin büyümesini sürdürdüğünü ancak sektör açısından tablonun tersine döndüğünü belirten Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı M. Erdal Eren, inşaat sektörünün 14 çeyrektir aralıksız süren büyüme trendinin bu dönemde sona erdiğini ifade etti.

Başkan Eren, sektördeki yavaşlamada sıkı finansman koşulları, yüksek kredi maliyetleri ve özel sektör yatırımlarındaki temkinli seyirin etkili olduğunu vurgulayarak, 2023 ve sonrasında deprem bölgesindeki yeniden inşa faaliyetleri ile kamu kaynaklı altyapı yatırımlarının sektörü güçlü biçimde desteklediğini anımsattı. Eren, 2026 itibarıyla bu katkının sınırlı kalmasının özel sektör kaynaklı inşaat faaliyetlerindeki yavaşlamayı telafi edemediğini söyledi.

Eren, kamu yatırımlarındaki ödenek kısıtlamaları, finansmana erişimdeki güçlükler ve yüksek maliyet baskılarının uzun süredir sektörün gündeminde olduğunu belirterek, bu sorunların sürmesinin 14 çeyrek sonra küçülmeye yol açtığını kaydetti. Sektöre yönelik yapılacak düzenlemelerin inşaatın yeniden pozitif büyüme patikasına dönmesini sağlayacağını ifade eden Eren, bunun aynı zamanda ülke ekonomisinin büyümesine katkıyı sürdüreceğini dile getirdi.