Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), moda sektöründe dünyanın önde gelen ve en prestijli buluşmaları arasında yer alan Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı'na 1-3 Eylül 2026 tarihlerinde 21'inci kez milli katılım organizasyonu gerçekleştiriyor.

İZMİR (İGFA) - Dünya moda endüstrisinin önemli merkezlerinden Paris'te yılda iki kez düzenlenen Premiere Vision Paris; hazır giyimden kumaşa, iplikten deriye, aksesuardan tasarıma kadar moda endüstrisinin tüm bileşenlerini aynı çatı altında buluşturuyor.

EHKİB, 19 Türk hazır giyim ihracatçısıyla fuarda yer alarak sektörün üretim kabiliyetini, tasarım gücünü, esnek üretim altyapısını ve sürdürülebilirlik alanındaki dönüşümünü uluslararası alıcılara tanıtacak.

BAĞCI: 'FRANSA DÜNYANIN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ GİYİM İTHALATÇISI'

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Çağlar Bağcı, Avrupa Birliği'nin Türkiye hazır giyim sektörünün en önemli ihracat pazarı olduğunu, Fransa'nın ise sektör açısından stratejik ülkelerin başında geldiğini söyledi.

Türkiye'nin Fransa'ya hazır giyim ihracatının 2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 468 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini paylaşan Bağcı, 'Fransa, Türkiye genelinde en fazla hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirdiğimiz 6'ncı büyük pazar konumunda. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz açısından ise Fransa 8'inci büyük ihracat pazarımız. Fransa 2025 yılında yaklaşık 30 milyar dolarlık hazır giyim ithalatı gerçekleştirdi. ABD ve Almanya'nın ardından dünyanın en büyük üçüncü giyim ithalatçısı konumunda bulunuyor. Türkiye ise Çin, Bangladeş ve İtalya'nın ardından Fransa'nın dördüncü büyük giyim tedarikçisi. Bu tablo, Fransa pazarının sektörümüz açısından taşıdığı potansiyeli açık şekilde ortaya koyuyor.' diye konuştu.