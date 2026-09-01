Konya Ticaret Odası (KTO) Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, fikirlerin ticarileşmesi hedefi doğrultusunda yürüttüğü Yatırımcı Ağı Projesi kapsamında ilk iş fikrini yatırımcıyla buluşturdu. KTO Başkanı Selçuk Öztürk; 'Projemizin ilk meyvesini almış olduk. Bir iş fikri yatırımcıyla buluşarak ticarileşmek üzere adımlar atılmış oldu. İnşallah bu başarıların devamı da gelecektir' dedi.

KONYA (İGFA) - Konya Ticaret Odası (KTO) Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi tarafından yürütülen Yatırımcı Ağı Projesi kapsamında girişimciler tarafından iletilen iş fikirleri belirli kriterler doğrultusunda değerlendiriliyor.

Uygun bulunan iş fikirleri yatırımcı portalında yatırımcıların erişimine sunuluyor. Bu kapsamda girişimci İsmail Ay'ın iş fikri yatırımcılarla buluşturuldu.

Gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Lacivert Yapı Müşavirlik adına Özgür Kendirci ve MMAP Mimarlık adına Mustafa Apan ile girişimci İsmail Ay arasında iş birliği süreci başlatılarak iş fikrinin ticarileşmesine yönelik ilk adımlar atıldı.

KTO Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi yatırımcı ve girişimciyi bir araya getirerek, iş fikrinin değerlendirilmesinden yatırımcıyla buluşmasına ve ticarileşme sürecine kadar her aşamasını takip ediyor.

Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, KTO Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda düzenlenen törende iş fikrinin ticarileşmesinden dolayı girişimci İsmail Ay'ı, yatırımcılar Lacivert Yapı Müşavirlik adına Özgür Kendirci ve MMAP Mimarlık adına Mustafa Apan'ı tebrik ederek hediye takdiminde bulundu.

BÜTÜN ODAĞIMIZI FİKİRLERİN TİCARİLEŞMESİNE KOYDUK

Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nin (KTO-GİM) kuruluş amacının iş fikirlerini somut ekonomik değere dönüştürmek olduğunu belirten KTO Başkanı Öztürk, girişimcilik ekosisteminde fikirlerin yatırımcıyla buluşmasının önemine dikkat çekti.

Türkiye'de girişimciliğin son yıllarda yoğun şekilde gündeme geldiğini ancak ortaya çıkan fikirlerin iş hayatına, ticarete ve sanayiye aktarılması noktasında daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu ifade eden Öztürk, 'Bir fikir varsa bunun iş hayatına, ticarete, sanayiye mutlaka ulaşması gerekiyor. Bir akademisyen bir çalışma yapıyorsa bunun bir değere dönüşmesi, ticarileşmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz bütün odağımızı iş fikirlerinin ticarileşmesine koyduk' dedi.

'GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON MERKEZİMİZ TAM DA BU İŞİ YAPIYOR'

KTO-GİM'in iş fikri ile yatırımcı arasında köprü görevi üstlendiğini ifade eden Başkan Öztürk, 'İş fikri olanların talepleri bir komisyon tarafından inceleniyor ve uygun bulunanlar Merkezimizin portalına giriliyor. Dolayısıyla fikir sahibi de yatırımcıyla burada buluşuyor. Oda olarak bu sürecin her safhasının takipçisi oluyoruz.' ifadelerini kullandı.