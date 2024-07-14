EDİRNE (İGFA) - Uzunköprü Belediyesi'nin eski başkanlarından Ercan Çobanoğlu'nun cenazesini ailesi, yakınları, sevdikleri ve arkadaşları son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, sosyal medya hesabından yaptığı payalşımda, “Geçmiş dönem Belediye Başkanımız Ercan Çobanoğlu'nu Atatürk Kültür Merkezimiz önünden sevenleri ve tüm Belediye personeli ile birlikte son yolculuğuna uğurladık.Kendisini her zaman Uzunköprü müze yapmış olduğu hizmetler, üstün gayreti, özverisi ve güler yüzü ile hatırlayacağız.Merhuma Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz.Tüm Uzunköprü'nün başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.