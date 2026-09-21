Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kenan Şara Köprülü Kavşağı'nda başarılı bir dokunuşa imza atarak bölge trafiğini daha akıcı ve güvenli hale getirdi.

SAMSUN (İGFA) - Yapılan çalışma ile Atatürk Bulvarı adeta nefes aldı. İlk gün yapılan ölçümlere göre daha önce Atatürk Bulvarı'nı kullanan araçların yüzde 26'sı yeni bağlantı yollarını kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, ' Kenan Şara Köprülü Kavşağı'nda önemli bir çalışmayı hayata geçirdik. Daha hızlı Samsun için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz' dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi araç sayısındaki artışa paralel olarak artan trafik yükünü hafifletmek, trafik sorunlarını azaltmak, yol güvenliğini artırmak ve trafik akışını iyileştirmek adına kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Kenan Şara Köprülü Kavşağı'na yaptığı dokunuşla da Atatürk Bulvarı'nda trafiğe nefes aldırdı.

GENİŞ KAPSAMLI BİR DÜZENLEME YAPILDI

Kenan Şara Köprülü Kavşağı projesi ile geniş kapsamlı bir düzenleme yapıldı. Daha önce Baruthane, Çatalarmut ve Karasamsun mahallelerinin mevcut tramvay hattı nedeniyle karayolu geçişinin mümkün olmadığı alanda 2 köprü ve bağlantı yolu düzenlemeleri gerçekleştirilerek, mahallelerin ana ulaşım aksına erişimi kolaylaştırıldı.

İlkadım-Atakum bağlantısında ise geometrik düzenleme yapılarak kurp (dönüş) çapı artırıldı ve dönüşlerde araçların hareket kabiliyeti rahatlatıldı. Çalışmalar kapsamında 42 bin metrekarelik PMT, kuru beton ve sıcak asfalt imalatı yapıldı.

ARAÇLARIN YÜZDE 26'SI YENİ BAĞLANTI YOLLARINI KULLANDI

Hayata geçirilen proje ile daha ilk günden Atatürk Bulvarı'nda yer alan DLH ve Karayolları Kavşaklarının yükü yüzde 26 azaldı. Öyle ki günde 2 bin 312 araç, yeni yapılan yan bağlantı yollarını kullanarak Baruthane bölgesindeki mahallelere erişim sağladı.

Karayolları Kavşağı'ndan sahil yoluna giren araç sayısı yüzde 30, Alaçam caddesinden sahil yoluna inen araç sayısı yüzde 31, DLH kavşağından u dönüşü yapan araç sayısı ise yüzde 6 azaldı.

Kullanım alışkanlıklarının değişmesi ve vatandaşların yeni düzenlemeye alışması ile bu oranların daha da artacağı ön görülüyor.