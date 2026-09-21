Muğla'nın Milas ilçesi genelinde ulaşım konforunu artırmak ve mahallelerin çehresini yenilemek amacıyla çalışmalarını sürdüren Milas Belediyesi, ilçenin dört bir yanında sıfırdan kilit parke taş kaplama hamlesi başlattı.

MUĞLA (İGFA) - Milas Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, altyapı işlemleri tamamlanan ve zamanla yıpranan sokaklarda zemin iyileştirme, kaldırım ve sıfırdan parke döşeme faaliyetleri eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Proje kapsamında belirlenen mahallelerde öncelikle ömrünü tamamlamış zemin sökülerek zemin tesviyesi ve dolgu çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ardından modern standartlara uygun kilit parke taşları titizlikle döşeniyor. Yağmur suyu tahliye hatlarıyla uyumlu şekilde tasarlanan yeni yollar, hem estetik bir görünüme kavuşturuluyor hem de kış aylarında yaşanabilecek su birikintilerinin önüne geçiyor.

Çalışmalar doğrultusunda Damlacık Sokak, Emek Mahallesi İnci Sokak'ta yer alan Fatma Girik Parkı çevresi, AhmetÇavuş-Hayıtlı Mahallesi Serçe Sokak, Poyraz Sokak, Emin Sındı Parkı çevresi ve Cemevi önü yeni açılan yolda parke kaplama çalışmaları tamamlandı. Sarıoğlu Caddesi'nde ise parke kaplama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

SANATÇILAR SOKAK'TA ALT YAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR:

Satış birimleri ile yerel üreticilerin, sanatçıların ve zanaatkârların ürünlerini sergileyebileceği ve satış yapabileceği işlevsel alanlar oluşturulacak Sanatçılar Sokak'ta alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Satış birimleri arasında bırakılan geçiş ve dinlenme alanları ile ise sokak boyunca geçirgen ve hareketli bir kullanım oluşturulması hedeflenen alanda, peyzaj alanları ile beraber kurgulanan satış birimleri, yaya dolaşımını kesintiye uğratmadan sokağın her iki yönüne hizmet verecek şekilde düzenlenecek.

Alanda alt yapı çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen koruge boru ile yağmur suyu uzaklaştırma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarını ivedilikle tamamlayacak olan ekipler alanı vatandaşların kullanımına sunacak.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, parke kaplama çalışmalarının devam ettiği alanları ziyaret ederek işlerin ilerleyişini takip etti. Çalışmalar hakkında teknik ekiplerden bilgiler alan Başkan Fevzi Topuz, mahalle sakinleri ile de bir araya gelerek taleplerini dinledi. Ziyaretlerini noktalayan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz sonrasında alandan ayrıldı.