Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi ilçesi Halılar Mahallesi ile Harbiciler karayolu arasındaki 5 kilometrelik bağlantı yolunda çift kat emülsiyonlu soğuk asfalt çalışmasına başladı. 2000 yılında yapılan yolda 26 yıl aradan sonra ilk kez asfalt çalışması gerçekleştiriliyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü, kent genelinde ulaşım ağının daha güvenli ve konforlu hâle getirilmesi amacıyla yol yapım ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Selendi ilçesi Halılar Mahallesi ile Harbiciler karayoluna bağlanan 5 kilometrelik yolda çift kat emülsiyonlu soğuk asfalt çalışması başlatıldı. 2000 yılında yapımı tamamlanan ve aradan geçen 26 yıllık süreçte herhangi bir asfalt çalışması yapılmayan yolda ilk kez soğuk asfalt çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, yolun ulaşım konforunu artırmak ve vatandaşların daha güvenli seyahat etmesini sağlamak amacıyla sahada çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar, 4 kombi, 1 distribütör, 1 su tankeri ve 10 personelden oluşan ekip ile gerçekleştiriliyor. Yol güzergâhında yürütülen çift kat emisyonlu soğuk asfalt uygulamasıyla mevcut yolun ulaşım standardının yükseltilmesi hedefleniyor.

MANİSA GENELİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü Şantiye Koordinatörü Fatih Nakışçı, 'Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü olarak bugün Selendi ilçesi Halılar Mahallesi ile Harbiciler karayoluna bağlanan 5 kilometrelik yolda çift kat emülsiyonlu sathi kaplama imalatına başladık. Halılar Mahallesi'nde 4 kombi, 1 distribütör, 1 su tankeri ve 10 personel ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli şekilde seyahat edebilmesi amacıyla Manisa genelindeki yol çalışmalarımız devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun 'Manisa'ya Sözümüz Var' sloganıyla çıktığımız bu yolda, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz' diye konuştu.