Başkent'te 4 bin çocuk bu yaz yüzme öğrenmenin heyecanını yaşadı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), çocuklar için hayata geçirdiği 'Yüzme Yaz Okulu' projesiyle Başkent'te binlerce çocuğa ulaştı.

Proje kapsamında 7-14 yaş arasındaki 4 bin çocuğa, Osmanlı, Kuşcağız, Etimesgut, Sincan ve Kahramankazan Aile Yaşam Merkezlerinde bulunan 5 havuzda ücretsiz temel yüzme eğitimi verildi.

Temmuz ve ağustos aylarında iki dönem halinde gerçekleştirilen eğitimlerle çocukların suyla tanışması ve yüzme sporuna ilk adımlarını atması sağlandı.

YIL BOYU EĞİTİM İMKÂNI

'Yüzme Yaz Okulu' Proje Koordinatörü Sefa Gündür, 'Bu projeyi bu dönem ilk defa yaptık ve genel kapsamda yaklaşık 4 bin çocuğa ulaştık. Ankara'da yazı değerlendirmek isteyen çocuklarımıza ulaşmaya çalıştık ve elimizden geldiği kadar ulaştık. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Yüzmeye ilgilerinin devam etmesi hâlinde yıl boyunca eğitim alma imkânı da bulunuyor' diye konuştu.

Eğitimlerin kış döneminde de devam edeceğini belirten Gündür, 'Kış dönemi boyunca da saydığımız tüm merkezlerimizde profesyonel eğitimler veriyoruz' dedi.

PROJE DAHA FAZLA İLÇEYE YAYILACAK

Önümüzdeki yaz döneminde yeni açılacak havuzların projeye dahil edilmesiyle farklı ilçelerdeki çocukların da yüzme eğitimlerinden yararlanması planlanıyor.