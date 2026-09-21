Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu Şirinevler Mahallesi'nde hayata geçirilen Engelli Gündüz Bakım, Aile Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen merkez, engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımını desteklerken ailelere de kapsamlı danışmanlık ve destek hizmetleri sunacak.

ÇALIŞMALARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ TAMAMLANDI

Toplam 1.777 metrekare kapalı alana sahip merkezde karkas inşaat, çatı, dış cephe mantolama, seramik ve boya imalatları tamamlandı. Peyzaj düzenlemeleri ve engelli bireylerin kullanımına uygun oyun gruplarının kurulmasının ardından merkezin kısa süre içerisinde hizmet vermesi planlanıyor.

HEM ENGELLİ BİREYLER HEM AİLELER İÇİN TASARLANDI

966 metrekare zemin kat ve 811 metrekare birinci kattan oluşan merkez, engelli bireyler ve ailelerinin farklı ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.

Merkezin zemin katında sosyal servis ve idari birimlerin yanı sıra kafeterya, mekanik hacimler ile 0-6 yaş grubuna yönelik etkinlik, uyku ve oyun odaları bulunacak.

Birinci katta ise çok amaçlı salon, çeşitli atölyeler, grup eğitim derslikleri ve bireysel eğitim odaları yer alacak. Merkezin çevresinde ayrıca engelli bireylerin kullanımına uygun özel oyun gruplarının bulunduğu bir park alanı oluşturulacak.

SOSYAL HAYATA KATILIMI DESTEKLEYECEK

Engelli bireylerin gelişimlerini destekleyecek eğitim ve etkinliklere erişimini kolaylaştıracak merkez, aynı zamanda ailelerin ihtiyaç duyduğu danışmanlık ve destek hizmetlerine de ev sahipliği yapacak.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte merkez, engelli bireyler ve aileleri için sosyal, eğitsel ve destekleyici hizmetlerin bir arada sunulduğu önemli bir merkez olarak faaliyet gösterecek.