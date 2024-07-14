Konya'da Selçuklu Çiçek Bahçesi 27 tür, 60 çeşitte 395 bin adet çiçekle ziyaretçilerini mest ediyor. KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi Konya’nın en büyük parklarından biri olan Kelebekler Vadisi Parkı’nda oluşturduğu gözde ziyaret mekanlarından Selçuklu Çiçek Bahçesi, rengarenk çiçekleriyle misafirlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Tropikal Kelebek Bahçesi’nin hemen yanında bulunan Selçuklu Çiçek Bahçesi bu destinasyonda aldığı ziyaretçi sayısı ile Konya turizmine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Selçuklu Çiçek Bahçesi 11 bin 500 metrekarelik alanıyla bünyesinde 27 türde ve 65 çeşitte, 395 bin çiçek bulunduruyor. Türkiye’nin en büyük çiçek bahçesi olan ve yıl içerisinde yerli-yabancı yüzbinlerce turist tarafından ziyaret edilen bahçe, bu yaz döneminde de fotoğraf tutkunlarının favori ziyaret mekanı olmaya devam ediyor.

Selçuklu Çiçek Bahçesinin Türkiye’nin en büyük çiçek bahçesi olduğunu belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Çiçek bahçemiz Selçuklumuza olduğu gibi Konyamıza da değer katıyor. Bahçemiz her yıl yenilenen peyzajıyla yerli ve yabancı misafirlerimizin ilgi odağı oluyor. Binlerce çiçeğin bulunduğu rengarenk bahçemiz misafirlerimizin büyük beğenisini alıyor. Bu durum bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Selçuklumuzu güzelleştirirken şehrimizin turizmine de önemli katkılar sağlamaya devam ediyoruz. Kelebek Bahçemizin hemen yanında yer alan bahçemize tüm misafirlerimizi ve fotoğraf tutkunlarını da bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin farklı noktalarından bahçeye gelen misafirler ise çiçek bahçesindeki güzelliklerden dolayı duydukları memnuniyetini dile getirerek Selçuklu Belediyesi’ne teşekkür etti.

Selçuklu Çiçek Bahçesi, pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.