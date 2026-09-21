IAC 2026, dünyanın uzay ekosistemini 5-9 Ekim tarihleri arasında Türkiye'de buluşturacak. 77. Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da düzenlenecek.
ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026)'nin Antalya'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Dünyanın dört bir yanından uzay alanındaki paydaşları bir araya getirecek kongre, Türkiye'de küresel uzay vizyonunun tartışılacağı önemli etkinliklerden biri olacak.
'The World Needs More Space' mottosuyla düzenlenecek kongrede, uzayda kapsayıcı, sürdürülebilir ve güçlü bir geleceğin imkânları ele alınacak.
EV SAHİPLİĞİNİ TÜRKİYE ÜSTLENECEK
IAC 2026, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı ve SAHA İstanbul ev sahipliğinde Antalya'da yapılacak.
Kongre, 5-9 Ekim 2026 tarihleri arasında Antalya NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.