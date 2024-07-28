Uzunköprü Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve ilçemizdeki tüm amatör spor kulüpleri bir araya gelerek dostluk ve kardeşlik turnuvası düzenliyor…Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uzunköprü’de ki amatör spor kulüplerin ve spor severlerin desteği ile ilki 2019 yılında başlatılan ve her yıl aralıksız devam eden dostluk ve kardeşlik halı saha futbol turnuvasının 5’incisi Hamdi Buzcu adına düzenlendi.

Turnuvada baba oğul rakip oldu.

Baba Özgür Aydın Uzunköprü Belediyesi, Oğul Utku Aydın 18 Kasım Kurtuluş Spor kaleciliğini yaptı.