Trakya Üniversitesi’ne bağlı Uzunköprü Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmail Kılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

“Uzunköprü Meslek Yüksekokulu olarak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ardından büyük bir mutluluk ve gurur yaşıyoruz. Bu yılki sonuçlara göre, yüksekokulumuzun kontenjanlarının tamamı dolmuş bulunmaktadır.

Müdürlüğünü yürütmekte olduğum Uzunköprü Meslek Yüksekokulu'nun, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, İşletme Yönetimi, , Maliye ,Sağlık Kurumları İşletmeciliği,Yerel Yönetimler Programları gibi önemli bölümlerindeki kontenjanların % 100 dolması bizler için büyük bir başarıdır. Bu yıl, bu programlarımızda toplam 171 öğrencimizin yüksekokulumuzu tercih etmesi, eğitime olan ilgiyi ve güveni gösteren önemli bir işarettir.

Uzunköprü Meslek Yüksekokulu olarak, gençlerimizin nitelikli eğitim almasını sağlamak, onları iş dünyasının gereksinimlerine en iyi şekilde hazırlamak için sürekli olarak kendimizi geliştirmekteyiz. Bu başarı, sadece bizim değil, aynı zamanda öğrencilerimizin ve ailelerinin de başarısıdır. Bu bağlamda, öğrencilerimize ve yüksekokulumuzun tüm çalışanlarına teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim.

Meslek Yüksekokulumuz, eğitim kalitesini daha da artırmak ve öğrencilere en iyi akademik ve mesleki deneyimleri sunmak için çalışmaya devam edecektir. 2024-2025 eğitim öğretim yılı, hepimiz için yeni başlangıçlar ve başarılarla dolu olmasını umuyoruz.

Uzunköprü Meslek Yüksekokulu olarak bu başarıyı hep birlikte elde ettiğimiz için gururluyuz. Öğrencilerimize ve tüm paydaşlarımıza hayırlı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyoruz.”