Uzmanla akıllı telefon, bilgisayar ve tablet gibi elektronik cihazlarda yaşanan batarya patlamalarının her geçen gün arttığını vurgulayarak, kullanıcıları doğru şarj etme konusunda uyarıyor.BURSA (İGFA) - Son yıllarda artan batarya patlamaları birçok insanın zarar görmesine neden oluyor. Uzmanlar, elektronik cihazların yanlış şarj edilmesi ya da yanlış kullanılmasından kaynaklanan batarya patlamalarının önlenmesi için bazı temel önlemlerin alınması gerektiğini belirtiyor. Uzmanlar, öncelikle orjinal şarj aletlerinin kullanılması gerektiği ve kalitesiz veya sahte ürünlerden kaçınılması gerektiğine dikkat çekiyor.

SICAK ORTAMLARDAN UZAK TUTULMALI, GECE BOYU ŞARJDA BIRAKILMAMALI

Aynı zamanda uzmanlar cihazların çok sıcak ortamlardan uzak tutulması, aşırı şarj edilmesinden kaçınılması ve düzenli olarak bakım yapılmasını öneriyor. Ayrıca cihazların gece boyu, sürekli olarak şarjda bırakılmaması konusunda da uyarıyor. Bu basit önlemleri alarak cihazların hem kişi güvenliği açısından hem de cihazın ömrü açısından oldukça önemli olduğunu dile getiriyor.