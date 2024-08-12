Bursa'da İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Kestel Belediyesi’nin daveti üzerine Ayyar Hamza oyunuyla Kestel’e konuk olurken vatandaşlar oyuna büyük ilgi gösterdi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kültür sanat hayatına yön veren İnegöl Belediyesi’nin şehir tiyatrosu ekibi, farklı şehirlerde de gösterimleriyle sanatseverlerle buluşuyor.

Bugüne kadar pek çok oyunla izleyici karşısına çıkan, şehir şehir gezerek hem İnegöl’ü tanıtıp hem de ülke vatandaşlarını sanatla buluşturan İnegöl Belediyesi şehir tiyatrosu, bu defa komşu ilçeye misafir oldu.

İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun sergilediği geleneksel Türk Tiyatrosunun en güzel ve en eğlenceli örneklerinden biri olan “Ayyar Hamza” oyunu, Kestel Belediyesi daveti üzerine Kestel Aile Parkında sahnelendi. Tiyatro gösterisi vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Kestel Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Ayaz’ın da izlediği oyun ile Kestelli vatandaşlar, unutulmaz bir gece yaşadı. Gösteri sonrası tiyatro ekibine çiçek takdimi yapıldı.