Milli Savunma Bakanlığı, "Dünya Uzay Haftası" dolayısıyla Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı uzaydaki gözlerden Çanakkale ve Anıtkabir ile yavru vatan KKTC'den görüntüler paylaştı.ANKARA (İGFA) - Uzay teknolojileri alanındaki yoğun çalışmalarını sürdüren Türkiye, dünyanın nabzını uzaydaki gözlem uydularıyla tutuyor. Türkiye'nin Rasat, Göktürk-1 ve Göktürk-2 gözlem uydularıyla dünyanın nabzı uzaydan da takip ediliyor. 

Milli Savunma Bakanlığı, "Dünya Uzay Haftası" dolayısıyla Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı uzaydaki gözlerden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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İşte uzaydaki gözlerden muhteşem görüntüler...

Kaynak: igf