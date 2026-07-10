Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ve Afet Yönetimi Daire Başkanlığı ekipleri, şehir merkezinde bulunan bir iş merkezinin çatı kısmında çıkan yangına hızlı ve koordineli şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

GAZİANTEP (İGFA) - Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Şehitkamil ilçesinde yer alan iş merkezinde çıkan yangına kısa sürede ulaşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Afet Yönetimi Daire Başkanlığı ekipleri, etkin müdahaleyle yangının çevreye yayılmasını önleyerek alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına drone destekli 55 personel ve 26 araçla müdahale edildi. Ekipler soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme başlatacak.

Konu hakkında yangın bölgesinde açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, yapının büyük ölçekli bir bina olduğuna dikkat çekerek, 'Yangının ihbarını alır almaz kısa bir sürede müdahale ettik. İçerden ve dışardan müdahalelerimiz devam ediyor. Doğalgaz hatlarının olduğu bir bina. Hemen doğalgaz dağıtım şirketi ile irtibata geçtik onlarda binanın doğalgazını kestiler ve böylelikle riski ortadan kaldırmış olduk. Şu anda yangın kontrol altında alındı ve soğutma çalışmalarına geçtik diyebiliriz.' diye konuştu.