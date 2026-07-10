Bursa İl Jandarma Komutanlığı, üç ilçede düzenlediği operasyonda kenevir ve esrar ele geçirirken, 3 şüpheli hakkında işlem başlattı.

BURSA (İGFA)- Bursa'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda kenevir bitkileri, esrar maddesi ve uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen ekipmanlar ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnegöl, Osmangazi ve Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda operasyon düzenlendi.

Şüpheli 3 kişinin ikametlerinde, alınan arama kararı doğrultusunda yapılan aramalarda; 1 kök skunk bitkisi, 17 kök kenevir bitkisi, 2 adet aktif iklimlendirme sistemi, 255 gram kubar esrar maddesi, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi,

15 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, Bursa İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu.