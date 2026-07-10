Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda binlerce kişi ve araç sorgulandı, çok sayıda aranan şahıs yakalandı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş birimleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 224 bin 469 şahsın sorgulaması gerçekleştirildi.

Çalışmalar sonucunda, 614'ü aranan şahıs olmak üzere toplam 2 bin 23 kişinin yakalandığı, adli işlemlerinin ardından 237 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Ekipler tarafından 50 bin 613 otomobil ve motosiklet incelenirken, çalıntı, hacizli veya yakalamalı olduğu belirlenen 36 araç ele geçirildi.

Kent genelinde ayrıca 681 geçici konaklama yeri ile 149 kiralık araç firmasının denetlendiği, 5 işletmeye idari yaptırım uygulandığı açıklandı.

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan uygulama ve operasyonlarda; 29 adet ateşli silah, 267 adet fişek ve tüfek kartuşu, 5 adet kesici alet ele geçirilirken kumarla mücadele kapsamında ise 'kumar oynanması için yer ve imkân sağlama' suçu kapsamında 1 olayda 4 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi. Kabahatler Kanunu kapsamında da 231 kişiye idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.