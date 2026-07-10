Gayrimenkul ekonomisi ve ileri düzey pazarlama alanında faaliyet gösteren sektör temsilcileri, mülk sahipleri ile inşaat firmalarının fiyat belirlerken aylardır satılamayan ilanları ölçü kabul etmemesi gerektiğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Gayrimenkul piyasasında fiyatlama stratejilerinin önemi artarken, uzmanlar konut satışlarında yalnızca ilan fiyatına değil, satış sürecinde oluşan maliyetlere de dikkat edilmesi gerektiğine işaret ediyor.

Gayrimenkulün satışa sunulduğu fiyat ile gerçek satış tarihi arasındaki sürede paranın maliyetinin de hesaba katılması gerektiği belirtilirken, bir konutun gerçekten doğru fiyattan satılıp satılmadığının ancak ekonomik göstergeler ve piyasa koşulları birlikte değerlendirilerek anlaşılabileceği ifade ediliyor.

Gayrimenkul sektöründe hem inşaat firmalarının hem de bireysel mülk sahiplerinin doğru fiyatlandırmaya odaklanması gerektiği vurgulanıyor.

Aylardır satışta olan ve piyasa koşullarını yansıtmayan yüksek fiyatlı ilanların referans alınmaması gerektiği belirtilirken, konutların mevcut piyasa şartlarına uygun, gerçekçi fiyatlarla satışa çıkarılmasının önem taşıdığı kaydediliyor.

Doğru fiyatlandırmanın, gayrimenkulün daha kısa sürede satılmasını sağlarken uzun vadede de satıcı açısından önemli avantajlar oluşturacağı ifade ediliyor.

Önümüzdeki dönemde gayrimenkul piyasasında belirleyici unsurun yalnızca maliyet artışları olmayacağı belirtiliyor. Konumu güçlü, kiralanabilirliği yüksek, kullanım avantajı bulunan ve makul pazarlık payıyla satışa sunulan konutların daha fazla ilgi görmesi bekleniyor. Buna karşılık yüksek fiyatla piyasaya çıkan ve gerçekçi olmayan ilanların satış süresini uzatabileceği, uzun süre bekleyen konutların ise pazardaki satış gücünü kaybedebileceği değerlendiriliyor.