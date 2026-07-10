Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, değişen savaş teknolojilerine, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimine ve milli güvenlik politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Günümüzde savaşların yalnızca cephelerde yürütülmediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, siber saldırılar, dezenformasyon faaliyetleri, insansız sistemler ve yapay zekâ destekli teknolojilerin savaş ortamının önemli unsurları haline geldiğini söyledi. Erdoğan, 'Klasik harp ortamlarında belirleyici faktörler, kuvvet yoğunluğu ve platform sayısıydı. Günümüzde bunlara teknolojinin, enformasyonun, insansız sistemlerin, hızlı karar-destek mekanizmalarının da eklendiğini görüyoruz' ifadelerini kullandı.

Savaş alanlarında yeni bir dönemin yaşandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İnsansız hava ve deniz araçlarının sonuca doğrudan etki ettiği; yapay zekâ merkezli yazılımların harekâtın seyrini değiştirdiği yeni bir denklemle karşı karşıyayız' dedi.

'SAVUNMA SANAYİİNDE YÜZDE 82 YERLİLİK ORANINA ULAŞTIK'

Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemelerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerlilik oranının yüzde 82 seviyesine ulaştığını ifade etti. Geliştirilen ürünlerin sahada test edilerek sürekli yenilendiğini belirten Erdoğan, 'Mühendislerimiz, yazılımcılarımız, teknisyenlerimiz, sektörde faaliyet gösteren 4 bine yakın firmamız başarılarına her gün yenilerini ekliyor' diye konuştu.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan:



'Savunma sanayiinde yüzde 82 yerlilik oranına ulaştık.



Geliştirdiğimiz ürünleri doğrudan sahada test ediyor, geri bildirimler ışığında sürekli yeniliyor, güncelliyoruz.



Mühendislerimiz, yazılımcılarımız, teknisyenlerimiz, sektörde: pic.twitter.com/CJtqrydBko — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 10, 2026

Savunma ve havacılık ihracatında önemli bir seviyeye gelindiğini kaydeden Erdoğan, son 12 ayda 11 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç edildiğini, bunun yeni bir rekor olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ocak-Haziran dönemi ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30'a yakın artışla 4 milyar 665 milyon dolara ulaştı. Sadece geçtiğimiz ay 803 milyon dolar değerinde ürün ihraç ettik' açıklamasında bulundu. Türk milletinin uzun bir askerî geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türk ordusunun tarih boyunca birçok yeniliğe öncülük ettiğini söyledi.

Kara Kuvvetlerinin tarihine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türk milleti olarak, dünyada başka hiçbir milletle mukayese edilemeyecek ölçüde, köklü ve zengin bir askerî birikime sahibiz' ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türk askerî tarihindeki stratejik gelişmelere değinerek, 'Onlu Sistem', 'Yontma Keser Taktiği' ve 'Örtme Harekâtı' gibi uygulamaların savaş tarihindeki önemine işaret etti.

'TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİNİ KİMSEYE EMANET EDEMEYİZ'

Türkiye'nin güçlü olmak zorunda olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli güvenlik politikalarının kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Erdoğan, 'Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez, millî güvenliğimizden asla taviz veremeyiz' dedi.

Ancak güvenlik politikalarının hukuk, meşruiyet ve demokrasi çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, 'Hem millî güvenliğimizi eksiksiz biçimde tahkim etmek, hem de bunu hukuk, meşruiyet ve demokrasi içinde yapmak mecburiyetindeyiz' diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı hedeflerine değinen Erdoğan, 86 milyon vatandaşın birlik ve beraberliğine vurgu yaptı. Terörsüz Türkiye sürecinin önemine dikkat çeken Erdoğan, 'Bu sürecin başarıya ulaşmasıyla inşallah içeride ve dışarıda yeni bir hikâye yazmaya başlayacağız' ifadelerini kullandı.