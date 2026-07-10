Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, HİSAR-A ve HİSAR-O hava savunma sistemleri için ilave seri üretim sözleşmelerinin imzalandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 18 Şubat 2026 tarihli Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararları doğrultusunda, ASELSAN ve ROKETSAN ile HİSAR-A ve HİSAR-O hava savunma sistemlerine yönelik ilave seri üretim sözleşmelerinin hayata geçirildiğini duyurdu.

Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma mimarisini güçlendirme hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Prof. Dr. Görgün, bu adımların 'Çelik Kubbe' vizyonu ve NATO kapsamındaki taahhütler çerçevesinde önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti.

'SAVUNMA SANAYİİNDE GÜÇLÜ BİR EKOSİSTEME SAHİBİZ'

Savunma sanayiindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Görgün, son 23 yılda atılan adımlarla Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu ileri seviye kabiliyetleri karşılayabilecek güçlü bir ekosisteme ulaştığını belirtti. Prof. Dr. Görgün, Türkiye'nin savunma sanayisinde 4 binin üzerinde şirket ve yaş ortalaması 34'ün altında olan 100 bin kişilik mühendis ve teknisyen gücüne sahip olduğunu aktardı.

Başkanlık koordinasyonunda yürütülen yerli ve milli projelerin ülke ekonomisine de katkı sunduğunu vurgulayan Görgün, bu projelerin kaynakların yurt içinde kalmasını sağladığını, istihdamı desteklediğini ve sanayi kapasitesini artırdığını kaydetti. Görgün, savunma sanayisinin bugün ulaştığı seviyede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin önemli rol oynadığını belirterek teşekkürlerini iletti.