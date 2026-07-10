Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyumah Boakai ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Boakai ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Liberya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin potansiyelinin artırılması için atılacak adımların önemine dikkat çekerek, ekonomik iş birliğinin geliştirilmesinin faydalı olacağını ifade etti.

Türkiye ile Liberya arasındaki iş birliğinin savunma sanayii, güvenlik, eğitim ve ulaştırma gibi farklı alanlarda güçlendirilmesi yönünde çalışmaların sürdürüleceğini belirten Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması hedefini vurguladı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyelikleri dolayısıyla Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyumah Boakai'ı tebrik etti.