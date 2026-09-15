Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ay Araştırma Programı kapsamında geliştirilen uzay aracının çevresel testler için TUSAŞ'a gönderildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk Ay görevine ilişkin sosyal medya paylaşımında önemli bir aşamanın geride bırakıldığını duyurdu. Kacır, dün gerçekleştirdiği basın toplantısı sonrasında bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ay'a ulaşmak üzere üretimi tamamlanan uzay aracının, sistem seviyesi çevresel testlerinin yapılması için TUSAŞ bünyesindeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezine gönderildiğini belirtti.

Bakan Kacır, 2027'de fırlatılması planlanan Ay Uzay Aracı'nın yaklaşık iki aylık yolculuğun ardından Ay yüzeyinden 100 kilometre irtifada bulunan kutupsal ve dairesel görev yörüngesine ulaşmasının öngörüldüğünü ifade etti.

EN AZ 3 AY GÖREV YAPACAK

Görev süresinin başlangıçta en az üç ay olarak planlandığını aktaran Kacır, performansa bağlı olarak bu sürenin bir buçuk yıla kadar uzatılabileceğini söyledi.

Görev kapsamında; güneş rüzgârlarının Ay yüzeyiyle etkileşimi, ay yüzeyindeki suyun oluşum mekanizmaları, Ay'ın manyetik alanları ve yüzeyin ısıl özellikleri üzerine bilimsel incelemeler yapılacağı bildirildi.

YERLİ EKİPMANLARLA ÖLÇÜM YAPILACAK

Bakan Kacır, yerli olarak geliştirilen bilimsel ekipmanlarla Ay'daki radyasyon ortamına ilişkin ölçümlerin de gerçekleştirileceğini belirtti. Uzay aracının, bilimsel çalışmaların ardından kontrollü yavaşlatma manevralarıyla Ay yüzeyine ulaştırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kacır, görevde yerli olarak geliştirilen Hibrit İtki Sisteminin kritik bir unsur olacağını vurguladı. Bu sistemin hem yörünge yükseltme manevralarında hem de görevin sonunda aracın Ay yüzeyine yönlendirilmesinde kullanılacağı ifade edildi.

Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki Ay Uzay Aracı'nın yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla üretildiğini aktaran Kacır, geliştirme ve üretim sürecinde TÜBİTAK UZAY, DeltaV, yerli teknoloji firmaları ve girişimlerin görev aldığını söyledi.

???? Türkiye'nin İlk Ay Görevi Başlıyor! ????



Ay Araştırma Programımızda önemli bir eşiği geride bıraktık.



Ay'a erişmek üzere üretimini tamamladığımız Uzay Aracımızı, sistem seviyesi çevresel testlerinin gerçekleştirilmesi için TUSAŞ bünyesindeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve: pic.twitter.com/5etZoHfrAx — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) September 15, 2026

'200'DEN FAZLA MÜHENDİS EMEK VERDİ'

Bakan Kacır, projede bugüne kadar 200'den fazla mühendis, araştırmacı ve teknik personelin görev aldığını belirterek, Ay Araştırma Programı'nın Türkiye'nin teknoloji ve mühendislik ekosisteminin ortak eseri olduğunu ifade etti.

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür eden Kacır, Türkiye'nin uzay yolculuğuna verilen desteğin önemine dikkat çekti.