Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uygulamanın yolculara anlık uçuş takibi, rota planlama ve ücretsiz Wi-Fi gibi kolaylıklar sunduğunu duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Uçuş Rehberim Mobil Uygulaması' ile yolcuların havalimanı içi seyahat deneyiminin cep telefonları üzerinden daha kolay hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye hava sahasındaki uçuşların uygulama üzerinden anlık olarak takip edilebildiğini, 52 havalimanının interaktif haritaları sayesinde yolcuların bulundukları noktadan uçuş kapılarına kadar kolayca rota oluşturabildiğini belirtti.

'ARACIM NEREDE?' VE ÜCRETSİZ Wİ-Fİ DESTEĞİ

Bakan Uraloğlu, uygulamadaki 'Aracım Nerede?' özelliğiyle araç konumunun kaydedilebildiğini, DHMİ tarafından işletilen havalimanlarında ise kullanıcıya aylık 2 GB ücretsiz Wi-Fi imkânı sunulduğunu ifade etti. Yolcuların uçuş öncesinden havalimanından ayrılana kadar ihtiyaç duyduğu hizmetleri dijital ortamda kolaylaştırmayı sürdürdüklerini vurgulayan Uraloğlu, mobil uygulamanın seyahat sürecini daha pratik ve erişilebilir hale getirdiğini kaydetti.,