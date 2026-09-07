İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kent Rehberi'ni güncel teknolojilerle baştan yeniledi. Mobil cihazlarla tam uyumlu hale getirilen platform; plan kararlarından ada-parsel sorgulamasına, eczane ve ulaşım bilgilerinden tarihi haritalara kadar kente ilişkin çok sayıda veriyi tek noktadan, daha hızlı ve kolay erişilebilir şekilde sunuyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir ve Kent Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Şube Müdürlüğü, yurttaşların kentle ilgili bilgiye daha hızlı ve kolay ulaşabilmesi için Kent Rehberi'ni yeniledi.

Mobil cihazlarda yaşanan erişim sorunlarının giderilmesi amacıyla yeni bir altyapıya taşınan Kent Rehberi, güncel teknolojiler kullanılarak daha modern ve kullanıcı dostu hale getirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir ve Kent Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı CBS Şube Müdürlüğü Yazılım Birim Şefi Çağlar Üçeş, yeni Kent Rehberi'nin farklı cihazlarla tam uyumlu çalıştığını belirterek, 'Daha hızlı ve kolay ulaşılabilir bir sistem oluşturmak amacıyla yeni bir teknolojiye geçtik. Güncel teknolojileri kullanan, çok daha modern bir Kent Rehberi oluşturduk. Şu an mobil cihazlarla yüzde yüz uyumlu. Hangi cihazın kullanıldığının önemi yok. Her cihazdan aranılan bilgiye kolaylıkla erişilebiliyor' dedi.

PLAN KARARLARINA TEK NOKTADAN ERİŞİM

Yeni Kent Rehberi'nin özellikle plan kararlarının sorgulanması konusunda önemli bir kolaylık sağladığını belirten Üçeş, yurttaşların artık kendi binalarına ilişkin bilgilere birkaç adımda ulaşabildiğini söyledi. Üçeş, 'Yurttaşların özellikle ihtiyaç duyduğu plan karar sorgulamalarına farklı servislerden ulaşmak mümkün olmayabiliyordu. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi'nin desteğine ihtiyaç duyuyorlardı. Biz de plan sorgulama bölümünü kolaylıkla ulaşabilecekleri şekilde güncelledik. Yurttaş kendi binasının adresini giriyor, binasına tıklayıp 'Plan Karar Sorgula' dediğinde tüm bilgilere ulaşabiliyor' diye konuştu.

GÜNCEL VE SAĞLIKLI VERİ

Üçeş, Kent Rehberi'nin en önemli özelliklerinden birinin verilerin güncel tutulması olduğunu belirterek, 'Dışarıdan farklı kaynaklardan bulunabilecek çok fazla veri var. Biz bunları derleyip paket halinde yurttaşlara sunuyoruz. İzmir'in bütün önemli noktaları bu portalda. Eczanelerin çalışma saatleri ve yakınlığı, hastaneler, okullar, raylı sistemler, tren durakları ve yol bilgileri gibi çok sayıda veri bulunuyor. Bu bilgilerin güncel olması da önemli. Bizim sayfamızda veriler sürekli güncelleniyor. Bu nedenle sağlıklı bilgiye erişmek oldukça kolay' dedi.

Kent Rehberi'nde yer alan bina envanteri de yurttaşların erişimine sunulan önemli bilgiler arasında bulunuyor. Daha önce dışarıdan ulaşılması mümkün olmayan bazı verilere platform üzerinden kolayca erişilebiliyor. Kent Rehberi, İzmir'in önemli noktalarına ilişkin çok sayıda veriyi tek bir platformda bir araya getiriyor. Eczanelerin çalışma saatleri ve konumları, hastaneler, okullar, raylı sistemler, tren durakları ve yol bilgileri gibi pek çok veri kullanıcıların erişimine sunuluyor. Kent Rehberi'nde ada-parsel sorgulama hizmetinde de yeniliğe gidildi. Kullanıcılar kendi ada ve parsel bilgilerini girerek ilgili alana ilişkin bilgilere kolaylıkla ulaşabiliyor.

1800'LÜ YILLARIN İZMİR'İ DİJİTAL HARİTADA

Kent Rehberi'nin yeni özelliklerinden biri de İzmir'in geçmişine ışık tutuyor. İzmir'in 1800'lü yıllardan kalma tarihi haritaları sayısallaştırılarak günümüz İzmir haritasının üzerine oturtuldu. Böylece kullanıcılar yaşadıkları bölgenin geçmişte nasıl göründüğünü dijital ortamda inceleyebiliyor. Kent Rehberi üzerinden Miras İzmir ve Görsel Bellek gibi uygulamalara da kısa yollarla ulaşılabiliyor.

Kent Rehberi'nin dikkat çeken yeniliklerinden biri de Kültürpark'ın 3 boyutlu modeli oldu. Son derece detaylı bir çalışmayla hazırlanan model sayesinde yurttaşlar, Kültürpark içerisindeki tüm ağaç türlerinin detaylı bilgisine bir tuşla ulaşabilecek. Kent Rehberi'ne https://kentrehberi.izmir.bel.tr/izmirkentrehberi bu adresten ulaşılabilir.