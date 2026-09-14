Acrobat'taki Öğrenci Alanları şimdi dünya genelinde herkesin kullanımına ücretsiz olarak sunuluyor, öğrenciler Acrobat'ın belgeler konusunda on yıllardır kazandığı uzmanlıkla geliştirilen, yapay zekâ destekli, güvenilir bir ders çalışma merkezine kavuşuyor. Öğrenci Alanları, web ortamından Android için Acrobat uygulamasına kadar genişleyerek nerede olurlarsa olsunlar yapay zekâ destekli ders çalışma araçlarını öğrencilerin hizmetine sunuyor

GLOBE NEWSWIRE / SAN JOSE, Kaliforniya (İGFA) - Yaratıcılık, üretkenlik ve müşteri deneyimleri alanlarında küresel teknoloji lideri olan Adobe (Nasdaq: ADBE) bugün Acrobat'ta Öğrenci Alanları'nın şimdi dünya genelinde herkesin kullanımına ücretsiz olarak sunulduğunu açıkladı.

İlk defa Beta sürümüyle Nisan 2026'da kullanıcılara sunulan Öğrenci Alanları kısa sürede her ay aktif kullanan 1 milyondan fazla kişinin ilgisini çekti ve bu kişiler bilgi kartları, testler, çalışma kılavuzları, 'podcast'ler, özetler ve doğrudan ders materyallerinden sunumlar hazırlamak için Öğrenci Alanları'ndan yararlanmaya başladı. Bugünkü lansmanla birlikte, öğrencilerin daha etkili öğrenmelerine, ürettiklerine güven duymaya başlamalarına ve okuldan sonra kariyer basamaklarını kendilerine güvenerek tırmanmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanan yeni bir dizi özellikler geliyor.

Adobe Acrobat ve PDF formatı, öğrencilerin yanı sıra profesyonellerin önemli bilgileri aktarmak ve öğrenmek için otuz yıldır güvendiği standart olmuştur. Öğrenci Alanları da doğrudan bu temeller üzerinde yükseliyor: Ders programlarından ders slaytlarına, laboratuvar raporlarına ve staj formlarına kadar öğrencilerin her gün zaten üzerinde çalıştığı PDF dosyaların aynısını kullanıyor ve yapay zekâ destekli her yanıtı işte bu kaynak materyallere dayandırıyor.

GÜVENEBİLECEĞİNİZ YAPAY ZEKÂYLA DAHA VERİMLİ DERS ÇALIŞIN

Öğrenci Alanları'ndaki yeni ve güncellenmiş özellikler öğrencilerin ders çalışma saatlerinden en iyi şekilde faydalanmalarına yardımcı oluyor:

Ders çalışırken odaklanmak için , artık yanıtları takip eden ve hâlâ üzerinde çalışılması gerekenlere göre kendini uyarlayan, böylece öğrencilerin hazırlanmaya daha az zaman harcarken öğrenmeye daha fazla zaman harcamasına olanak tanıyan adaptif bilgi kartları ve testleri kullanın. Öğrenciler diledikleri gibi uyarlamak için bilgi kartlarını ve testleri tek tek de düzenleyebiliyor.

, artık yanıtları takip eden ve hâlâ üzerinde çalışılması gerekenlere göre kendini uyarlayan, böylece öğrencilerin hazırlanmaya daha az zaman harcarken öğrenmeye daha fazla zaman harcamasına olanak tanıyan adaptif bilgi kartları ve testleri kullanın. Öğrenciler diledikleri gibi uyarlamak için bilgi kartlarını ve testleri tek tek de düzenleyebiliyor. Tek tıkla oluşturulan alıntılarla bilgileri doğrulayın : Öğrencilerin bilgilerin kaynağını her zaman bilmeleri için yapay zekâ tarafından üretilen her yanıt doğrudan kaynak materyalle ilişkilendirilir. Öğrenciler bu ayın ilerleyen günlerinden itibaren bir eserin başlığı, URL, DOI veya ISBN bilgilerinden yararlanarak APA, MLA , Chicago ve daha fazla stilde düzgünce biçimlendirilmiş alıntılar da oluşturabilecek ve bunları doğrudan derslerinde kullandıkları belgelerine aktarabilecek.

: Öğrencilerin bilgilerin kaynağını her zaman bilmeleri için yapay zekâ tarafından üretilen her yanıt doğrudan kaynak materyalle ilişkilendirilir. Öğrenciler bu ayın ilerleyen günlerinden itibaren bir eserin başlığı, URL, DOI veya ISBN bilgilerinden yararlanarak APA, MLA , Chicago ve daha fazla stilde düzgünce biçimlendirilmiş alıntılar da oluşturabilecek ve bunları doğrudan derslerinde kullandıkları belgelerine aktarabilecek. Özet sayfalarıyla daha verimli çalışın: Bilmeniz gereken temel bilgiler için özelleştirilebilen ve düzenlenebilen yarım sayfalık, bir sayfalık veya iki sayfalık genel özetleri hızlıca oluşturmak için belgeleri yükleyin. Sınav öncesi hazırlık veya hocaların tarzında test notları hazırlamak için mükemmel.

Bilmeniz gereken temel bilgiler için özelleştirilebilen ve düzenlenebilen yarım sayfalık, bir sayfalık veya iki sayfalık genel özetleri hızlıca oluşturmak için belgeleri yükleyin. Sınav öncesi hazırlık veya hocaların tarzında test notları hazırlamak için mükemmel. El yazısıyla tutulmuş notları kullanın: Elle tuttuğunuz notları doğrudan Öğrenci Alanları'na yükleyin, hepsi arama yapılabilecek dijital metinlere otomatik dönüştürülür.

Elle tuttuğunuz notları doğrudan Öğrenci Alanları'na yükleyin, hepsi arama yapılabilecek dijital metinlere otomatik dönüştürülür. Özgeçmişinizle ilgili geri bildirim ve mülakat konusunda yardım alın: Yapay Zekâ Asistanı özgeçmişleri inceler ve kişiye özel geri bildirimler verir, ardından karşılarına fırsat çıktığında hazır olmaları için staj ve iş mülakatlarına hazırlanmaları için öğrencilere yardım eder.

Yapay Zekâ Asistanı özgeçmişleri inceler ve kişiye özel geri bildirimler verir, ardından karşılarına fırsat çıktığında hazır olmaları için staj ve iş mülakatlarına hazırlanmaları için öğrencilere yardım eder. Daha esnek çalışın: Öğrencilerin kendi öğrenme tarzlarına göre tamamen uyarlayabilecekleri, düzenlenebilir video özetlerinin yanı sıra mobil ders çalışma deneyimi sunan Android için Acrobat uygulamasındaki Öğrenci Alanları'na tam erişim sayesinde daha esnek çalışma fırsatı elde edin.

GÜVENEBİLECEĞİNİZ BİR TEMEL ÜZERİNE İNŞA EDİLDİ

Öğrenci Alanları, ders çalışma süreçleri için uyarlanan genel amaçlı yapay zekâ araçlarının aksine öğrencilerin halihazırda kullandığı belge türleri özelinde geliştirilmiştir. Adobe'un yapay zekâsı gerçek kaynak materyalleri okur ve tahminde bulunmaktansa her yanıtı bunlara dayandırır. Böylece öğrenciler her içgörüyü doğrulayabilir, her içgörüye güvenebilir ve her içgörüyü temel alabilir. İster ağır bir akademik metni çözümlüyor, ister bir grup sunumunu düzenliyor, isterse ilk staj mülakatınıza hazırlanıyor olun Öğrenci Alanları öğrencilerin strese girmeleri için değil, kendilerini göstermeleri için tasarlanmıştır.

Adobe çok yakında ayrıca yeni Acrobat Studio ve Acrobat Express öğrenci paketlerini de piyasaya sürecek ve öğrenciler gerçek iş yaşamında kullanılan profesyonel araçların aynılarına erişme olanağına kavuşacak.

Yüksek çözünürlüklü görselleri basın kitimizden indirebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen blog yazımızı okuyun.

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