Tek ve birleşik bir Kurumsal Görüntüleme platformu; iş akışını, streaming teknolojisini, bulutu ve yapay zekayı bir araya getirerek klinisyenlerin odaklarını korumalarına ve görüntüleme kuruluşlarının karmaşıklığı azaltmalarına yardımcı oluyor.

ACCESS Newswire / CARLSTADT, NEW JERSEY (İGFA) - AGFA HealthCare Başkanı Nathalie McCaughley, 'Klinik odak, sağlık hizmetlerinin en değerli kaynaklarından biri haline geldi. Klinisyenleri çevreleyen teknoloji, onların dikkatini dağıtmak yerine odaklarını korumalıdır. Kuzey Amerika Radyoloji Derneği'nin (RSNA) 2026 etkinliğinde, Kurumsal Görüntülemenin tutarlı bir klinik deneyim etrafında nasıl gelişmeye devam ettiğini gösteriyoruz. İş akışını, zekayı ve bilgiyi klinisyenlerin doğal çalışma biçimleri etrafında bir araya getirerek sürtünmeyi azaltabilir ve klinik odağın en önemli yerde kalmasına yardımcı olabiliriz' dedi.

AGFA HealthCare, RSNA 2026'da Kurumsal Görüntülemeye yönelik birleşik bir yaklaşımın sağlık kuruluşlarının giderek büyüyen bir zorluğun üstesinden gelmesine nasıl yardımcı olabileceğini gösterecek: Görüntüleme hacimleri ve klinik karmaşıklık artmaya devam ederken, radyologlardan ve görüntüleme ekiplerinden giderek daha dağınık hale gelen bakım ortamlarında daha fazlasını yapmaları bekleniyor. Her ayrı oturum açma işlemi, bağlantısız uygulama ve gereksiz iş akışı adımı, klinik odak için bir rekabet unsuru oluşturuyor.

#2119 numaralı stantta ziyaretçiler; görüntüleme, iş akışı orkestrasyonu, streaming, bulut, yapay zeka, raporlama ve birlikte çalışabilirliğin tek bir Kurumsal Görüntüleme platformunda nasıl bir araya geldiğini deneyimleyecek. Bunun sonucunda, iş akışındaki sürtünmeyi azaltmak, operasyonları basitleştirmek ve sağlık hizmetleri ile görüntüleme kuruluşlarının değişen ihtiyaçlarına göre gelişmek üzere tasarlanmış tutarlı bir klinik deneyim ortaya çıkıyor.

TEK PLATFORM. TEK KLİNİK DENEYİM.

AGFA HealthCare, klinisyenlerden birbirine bağlı bir uygulamalar koleksiyonu arasında gezinmelerini istemek yerine, tüm kabiliyetleri tek ve birleşik bir klinik çalışma alanında bir araya getiriyor.

RSNA'da ziyaretçiler, streaming teknolojisinin hastane, ev ve dağıtık görüntü okuma ortamlarında tutarlı bir tanısal deneyimi nasıl genişlettiğini görürken, yerleşik gelişmiş görselleştirme özelliklerinin de ileri düzey görüntü incelemeyi doğrudan iş akışına nasıl taşıdığını deneyimleyecek. RUBEE® Orchestrator, ekipler ve lokasyonlar arasındaki işleri koordine ederek doğru vakanın doğru zamanda doğru klinisyene ulaşmasına yardımcı oluyor.

Zeka da giderek bu deneyimin içine entegre ediliyor. RUBEE® AI, özenle seçilmiş ve üçüncü taraf algoritmalardan elde edilen sonuçların doğrudan klinik iş akışı içerisinde sunulmasını sağlarken, yerleşik klinik yapay zeka kabiliyetlerine ilişkin inovasyon ön gösterimleri, ilgili bağlam ve desteğin yorumlama noktasına daha yakın bir yerde nasıl sunulabileceğini gösterecek.

* Buradaki amaç oldukça açık: Klinisyenlerin yönetmesi gereken yeni bir katman eklemeden, klinik uzmanlığı desteklemek için teknoloji ve zekadan yararlanmak.

HER ŞEYE BAŞTAN BAŞLAMADAN KURUMSAL GÖRÖRÜNTÜLEMEYİ MODERNLEŞTİRMEK

RSNA katılımcıları ayrıca AGFA HealthCare'in kuruluşların Kurumsal Görüntülemeyi kendi altyapı ve bulut stratejilerine uygun olarak modernleştirmelerine nasıl yardımcı olduğunu görecek. Aynı Kurumsal Görüntüleme platformu; bulut/SaaS, hibrit ve şirket içi (on-premises) ortamları destekleyebiliyor. Böylece sağlık kuruluşları, tutarlı bir klinik temeli korurken kendileri için en uygun hızda dönüşüm gerçekleştirebiliyor.

SaaS'a geçiş yapan kuruluşlar için AGFA HealthCare Enterprise Imaging Cloud, Kurumsal Görüntüleme platformunu kurumsal ölçekte kullanılmak üzere tasarlanmış bulut tabanlı bir SaaS mimarisi üzerinden sunarken, kurum içi BT ekiplerinin operasyonel yükünü de azaltıyor.

Bu yaklaşım şimdiden sonuç vermeye başladı. Tampa General Hospital (TGH), birbirinden farklı altı PACS ortamını ve birden fazla eski kardiyoloji arşivini konsolide etme stratejisinin bir parçası olarak, AWS üzerinde tamamen yönetilen bir SaaS çözümü şeklinde sunulan AGFA HealthCare Enterprise Imaging Cloud'u tercih etti.

TGH, kurumsal çaplı kurulumunu yalnızca dört ayda tamamlayarak altyapı yönetimini basitleştirdi ve gelecekteki büyüme için ölçeklenebilir bir temel oluşturdu. Aynı zamanda BT ekiplerinin odağını rutin altyapı yönetiminden daha yüksek değer sağlayan klinik ve operasyonel girişimlere kaydırmasına imkan tanıdı.

RSNA'DAKİ DİYALOĞU GENİŞLETMEK

AGFA HealthCare, stant deneyiminin ötesinde, Kurumsal Görüntülemeyi şekillendiren klinik, operasyonel ve teknolojik zorluklara odaklanan görüşmeler için RSNA boyunca görüntüleme liderlerini bir araya getirecek.

Eğitim oturumları arasında, bulutun bağlantılı görüntüleme ağları, dağıtık görüntü okuma ve kamu ile özel sektör ortamları arasındaki iş birliğine yönelik yeni yaklaşımları nasıl mümkün kıldığını ele alan bir Lunch & Learn oturumu olan 'Sınırları Olmayan Radyoloji: Kamu ve Özel Sektör Görüntülemesini Bulut Aracılığıyla Birbirine Bağlamak' (Radiology Without Boundaries: Connecting Public and Private Imaging Through the Cloud) yer alacak.

'Akış İçinde Görüntüleme: Günlük Radyoloji İş Akışını Klinik ve Operasyonel Sonuçlarla Birleştirmek' (Imaging in Flow: Connecting Daily Radiology Workflow to Clinical and Operational Outcomes) başlıklı oturum ise Kurumsal Görüntülemenin hasta bakımının sunulması ve operasyonel performans üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere sağlık sektörü liderlerini bir araya getirecek.

AGFA HealthCare ayrıca #2119 numaralı stantta Peer-to-Peer Conversations (Eşler Arası Görüşmeler) düzenleyecek. Bu görüşmeler, görüntüleme liderlerine Kurumsal Görüntülemeyi halihazırda kullanan kuruluşlarla doğrudan bağlantı kurma ve deneyimleri ile stratejileri hakkında pratik bakış açılarını paylaşma fırsatı sunacak.

AGFA HealthCare ayrıca Epic ve sektördeki diğer iş ortaklarıyla birlikte Radiology Reimagined demonstrasyonuna katılarak açık standartların EHR'yi (Elektronik Sağlık Kaydı), Kurumsal Görüntülemeyi, yapay zekayı ve raporlamayı senkronize edilmiş tek bir klinik iş akışında nasıl birbirine bağlayabileceğini gösterecek.

McCaughley, 'Kurumsal Görüntülemenin değeri klinik deneyimle başlar. Bu, klinisyenlerin ihtiyaç duyduğu bilgi, araç ve zekayı, sürtünmeyi azaltan ve onların yorumlama ile karar verme süreçlerine odaklanmalarına yardımcı olan bir iş akışında bir araya getirmek anlamına geliyor. Bu deneyimin arkasında ise görüntüleme kuruluşları, operasyonları basitleştiren, büyümeyi destekleyen ve sürekli inovasyonu mümkün kılan bir temel olarak Kurumsal Görüntülemeden yararlanıyor' dedi.

RSNA 2026'DA KURUMSAL GÖRÜNTÜLEMEYİ UYGULAMALI OLARAK DENEYİMLEYİN

Kişiselleştirilmiş bir demonstrasyon planlamak, bir Lunch & Learn oturumuna kaydolmak veya Peer-to-Peer Conversation talep etmek için AGFA HealthCare'in RSNA 2026 deneyimini çevrimiçi olarak keşfedin: www.agfahealthcare.com/rsna26

Kuzey Amerika Radyoloji Derneği (RSNA) 2026

29 Kasım - 2 Aralık 2026

McCormick Place | Chicago

AGFA HealthCare | Stant #2119

AGFA HEALTHCARE HAKKINDA

AGFA HealthCare olarak, dünya genelindeki sağlık profesyonellerini güvenli, etkili ve sürdürülebilir görüntüleme verisi yönetimiyle destekleyerek sağlık hizmetlerinin sunulma biçimini dönüştürüyoruz. Şirket olarak müşterilerimize kendimizi adadık ve Misyon, Vizyon ve Müşteriye Hizmet İlkelerinden (Mission, Vision and Customer Delivery Principles) oluşan değer çerçevesini günlük operasyonlarımıza entegre ettik. Bu ilkeler aracılığıyla çalışanlarımıza tutarlı ve yüksek değer sağlayan bir davranış standardı sunuyor, deneyimlerimizi ve hedeflerimizi tüm paydaşlarımıza aktarıyoruz. Empowerer profilimiz, teknolojinin gücü aracılığıyla olağanüstü bir deneyim yaratmaya odaklanmamızı desteklemekte ve şirket standartlarımızın ayrılmaz temelini oluşturmaktadır. AGFA HealthCare, Agfa-Gevaert Group'un bir bölümüdür. AGFA HealthCare hakkında daha fazla bilgi için www.agfahealthcare.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

AGFA ve Agfa eşkenar dörtgen logosu, Agfa-Gevaert N.V. Belgium veya bağlı kuruluşlarının tescilli ticari markalarıdır. RUBEE, AGFA HealthCare N.V.'nin tescilli ticari markasıdır. Tüm hakları saklıdır.

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KAYNAK: AGFA HealthCare