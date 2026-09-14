Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin Ay Araştırma Programı kapsamında gerçekleştireceği ilk Ay görevi hakkında açıklamalarda bulundu. Kacır, Türkiye'nin uzay çalışmalarında yeni bir döneme girildiğini belirtti.

ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ay Araştırma Programı kapsamında Türkiye'nin gerçekleştireceği ilk Ay göreviyle ilgili Ankara'da basın açıklaması yaptı.

Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında yürütülen çalışmaların önemli aşamalarından biri olan Ay göreviyle, Türkiye'nin uzay ve Ay araştırmalarındaki kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Bakan Kacır, açıklamasında Türkiye'nin uzay teknolojilerinde kendi yetkinliklerini geliştirme hedefinin altını çizerken, Ay Araştırma Programı'nın ülkenin uzay çalışmalarında kritik bir adım olduğunu vurguladı.

Üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladıkları Ay uzay aracını sistem seviyesi çevresel testlerinin gerçekleştirilmesi için TUSAŞ'a uğurladıklarını belirten Bakan Kacır, 2027'nin ilk aylarında uzaya uğurlamayı planladıklarını kaydetti. Bakan Kacır, gerçekleştirilecek çalışmalarla bilimsel araştırma, teknoloji geliştirme ve uzay alanında milli kapasitenin daha da ileri taşınmasının amaçlandığını kaydetti.

Türkiye'nin İlk Ay Görevi Başlıyor



Bakanımız Sayın @mfatihkacir, Ay Araştırma Programı'nda Basın Açıklaması yapıyor.



???? Ankara



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