Fotoğraf sanatçısı ve ortopedi cerrahı Prof. Dr. Işık Akgün'ün 12 ülkede çektiği 34 fotoğraftan oluşan 'Uzaklarda Bir Yerlerde' sergisi, Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Engin Özendes'in üstlendiği sergi, 1 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi, fotoğraf sanatçısı ve ortopedi cerrahı Prof. Dr. Işık Akgün'ün 'Uzaklarda Bir Yerlerde' sergisine ev sahipliği yapıyor.

Serginin açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Meclis Üyesi İbrahim Mart, sanatçı Prof. Dr. Işık Akgün, serginin küratörü Engin Özendes, Bursa Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (BUFSAD) Başkanı Tarık Akkurt ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergide, sanatçının Vietnam, Meksika, Moğolistan, Sri Lanka, Tanzanya, Uganda, İzlanda, Kenya, Şili, Slovenya, Hindistan ve Kamboçya'ya yaptığı seyahatlerde çektiği 34 fotoğraf yer alıyor.

Akgün'ün 30 yılı aşkın fotoğraf yolculuğundan bir seçki sunan sergi, gezi fotoğrafını gidilen yerlerin görsel kaydı olmanın ötesine taşıyor; yolculuklarda karşılaşılan insanların, doğanın ve gündelik yaşamın izini süren kişisel bir bakış açısı sunuyor.





Serginin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, yoğun bir meslek yaşamının yanında bu kadar çok ülkeyi gezip fotoğrafları üreten Akgün'ü tebrik etti.

Serginin izleyiciyi dünyanın farklı coğrafyalarına ve yaşam biçimlerine götürdüğünü belirten Başkan Şadi Özdemir, 'Uzaklar ya da yakınlar diye bir ayrım yok; dünyada insanlar ve farklı yaşam biçimleri var. Bu fotoğraflar hepimizi alıp bir yerlere götürecek. Nilüfer, sanata değer veren bir kent. Bursalı hemşehrilerimizin bu sergiyi gezeceğine ve buradaki duyguları içselleştireceğine inanıyorum' dedi. Başkan Şadi Özdemir, sergiye emek veren herkese ve sanatçıya teşekkür ederek serginin hayırlı olmasını diledi.

Prof. Dr. Işık Akgün ise fotoğrafın kendisi için bir öğrenme ve paylaşma aracı olduğunu vurgulayarak, 'Meslek hayatım boyunca hep bedenlere dokundum; fotoğrafla bu bedenlerin ruhlarına dokunmaya başladım. İster ameliyathane ışıkları altında olun ister fotoğraf makinesinin vizöründe, öğrendiğiniz tek şey hayata ve insanlara dokunmaktır. Burada göreceğiniz fotoğraflar gittiğim yerlerin değil, oralarda bana öğretilenlerin fotoğraflarıdır. Buradan ayrılırken en az bir fotoğrafın sizde iz bırakmasını diliyorum' diye konuştu.





Serginin küratörü Engin Özendes de Akgün'ün fotoğraf serüvenini 1990'ların ortasında başladığını ve sanatçının bugüne kadar 110'dan fazla ülkeye seyahat ettiğini söyledi. Özendes, 'Sanatçı, gezi fotoğrafının kalıplaşmış kurallarını çoktan aşmış durumda. Yola önceden belirlediği bir mesajla çıkmıyor; fotoğraflarını çekiyor, sonra o görüntülerin kendisine ne öğrettiğini anlamaya çalışıyor. Bu 34 fotoğrafı seçerken büyük keyif aldım' ifadelerini kullandı.



'Uzaklarda Bir Yerlerde' sergisi, 1 Kasım 2026 tarihine kadar Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.