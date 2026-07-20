ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in '3 Ay Değil 12 Ay Ordu' sloganıyla yaz-kış hareketlilik kazanan Ordu yaylaları, bu günlerde yaz festivalleri ile renkleniyor. Bu kapsamda hafta sonu, Kabadüz Çambaşı, Gölköy Uluvahta ve Korgan Pencik yaylalarında festival coşkusu yaşandı. At yarışlarından horona, konserlerden geleneksel yarışmalara dolu dolu geçen festivaller renkli görüntülere sahne oldu.

ÇAMBAŞI'NDA EĞLENCE TAVAN YAPTI

23. Geleneksel Kabadüz Çambaşı Yayla Festivali, kültür, spor, müzik ve eğlenceyi bir araya getiren dopdolu programıyla festival coşkusunu zirveye taşıdı. Festivalin ilk günü kortej yürüyüşü ve halk oyunları gösterileriyle başlayan etkinliklerde, geleneksel yayla kültürünü yansıtan en güzel peynir, en güzel bal ve en güzel turşu yarışmaları ile büyük heyecana sahne olan at yarışları ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

Festival heyecanı ikinci gününde de dolu dolu devam etti. Gün boyu çocuk oyunları ve animasyon gösterileriyle aileler keyifli vakit geçirirken, sevilen sanatçılar Kahraman İşler, Aslıhan Çiçek, Şenel Gök ve AYNA konseri ile yaylada müzik şöleni yaşandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Aşkın Baş'ın da katıldığı festival son yılların en coşkulu geçen festivali oldu.

ULUVAHTA DA ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

Festivallerin bir diğer durağı ise Gölköy Uluvahta yaylası oldu. Büyükşehir Belediyesinin yaptığı gölet ve çevre düzenlemeleri ile ayrı bir güzellik kazanan Uluvahta yaylası, ziyaretçi akınına uğradı.

Birçok sürprizin yaşandığı Uluvahta da düzenlenen konserlerle festival zirve yaptı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen İtfaiye Daire Başkanı Umut Alan'ın katıldığı şenlik oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

KORGAN PENCİK'TE AT YARIŞLARI NEFES KESTİ

Hafta sonu şenliklerinin adreslerinden bir tanesi de at yarışları ile adından söz ettiren Korgan ilçesine bağlı Pencik Yaylası'ydı. Korgan Pencik Yaylası'nda bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları büyük bir heyecana ev sahipliği yaptı. Oldukça heyecanlı yarışlara sahne olan at yarışlarını binlerce kişi takip etti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin İnanır'da at yarışlarını yakından takip etti.