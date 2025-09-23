Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kırklareli Demirköy Karanlıkdere sahilinde devriye sırasında bir deniz scooterinde 114 kg uyuşturucu madde yakaladı. Yabancı uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mavi Vatan'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok" dedi.ANKARA (İGFA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mavi Vatan'da uyuşturucu tacirlerine karşı amansız mücadelesine bir darbe daha indirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından paylaşılan operasyona göre, Kırklareli'nin Demirköy ilçesi Karanlıkdere sahilinde, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Demirköy/Koldestim) ekipleri devriye faaliyeti sırasında bir deniz scooterinde arama yaptı. Araştırmada, 6 çantada 53 kg skunk ile 61 kg toz esrarın olduğu toplam 114 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay sırasında yabancı uyruklu 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, Kırklareli Valisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı tebrik ederken, "Karada Jandarma ve Polisimiz, Mavi Vatan'da Sahil Güvenliğimiz ile suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" diyerek koordineli operasyonların süreceğinin altını çizdi.