Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) Üstün Başarı Sanat Bursu başvuruları, 2024-2025 akademik yılı kapsamında 21 Ekim-8 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirileceİSTANBUL (İGFA) - Ulusal ve uluslararası platformlarda sanatın yeni yıldızlarını yetişmesini destekleyen TEV Üstün Başarı Sanat Bursu kapsamında, 2024-2025 öğretim yılında öğrencilere aylık 9 bin TL burs desteği sağlanacak. Bu destek, genç sanatçıların eğitim hayatlarında daha rahat ilerlemelerine olanak tanırken sanatsal çalışmalarına odaklanmaları ve yeteneklerini geliştirmeleri destekleniyor. Bu bursa başvuru için başka bir kurumdan da burs alıyor olmak bir engel teşkil etmiyor.

2024-2025 DÖNEMİ İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ YAKLAŞIYOR

TEV Üstün Başarı Sanat Bursu, 2024-2025 öğretim yılı için 21 Ekim-8 Kasım 2024 tarihleri arasında başvurulara açılıyor. Sanata ve yaratıcılığa değer veren, yeteneklerini bir adım öteye taşımak isteyen tüm öğrenciler, bu prestijli burs programı ile kariyerlerine yeni bir yön verme fırsatına sahip olacaklar.

Müzik ve plastik sanatlar alanında ikinci sınıfa geçmiş ve not ortalaması en az 3,40/4,00 olan gençlere sunulan burs programı kapsamında; müzik bölümünde piyano, arp, gitar, yaylı çalgılar, üflemeli ve vurmalı çalgılar ile şan gibi alanlarda eğitim alan öğrenciler burs başvurusunda bulunabilecek. Plastik sanatlar alanında ise resim, heykel, grafik, yazı sanatı, dijital sanat ve seramik gibi bölümlerde eğitim gören öğrenciler TEV’in sunduğu bu önemli destekten faydalanma şansı yakalayacaklar.