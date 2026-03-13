Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bu yıl 2 milyon 425 bin 560 aday başvurdu. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sınav sürecinde adaylara başarı dileğinde bulundu.

ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 2026 yılında 2 milyon 425 bin 560 aday başvurdu. TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşacak sınav süreci yaklaşırken, adayların yoğun bir hazırlık dönemi içinde olduğunu belirten YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, öğrencilerin gösterdiği emek ve fedakârlığı takdir etti.

Prof. Dr. Özvar, paylaşımında gençlere seslenerek, 'Üniversitelerimizle birlikte sizlerin nitelikli, güçlü ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilen bir yükseköğretim ortamında eğitim alabilmeniz için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yeni imkânlar sunan programlar açıyor, mevcut programlarımızı güçlendiriyor; dijital dönüşümü ve sürdürülebilirliği destekleyen alanları yükseköğretim sistemimize kazandırmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Başkan Özvar, adayların YKS sürecinin verimli ve başarılı geçmesini temenni ederek, emek veren tüm öğrencilere gönülden başarılar diledi.