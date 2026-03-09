Keçiören Belediyesi ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen eğitimle belediye personeli, acil durumlarda bilinçli ve doğru müdahale becerisi kazandı.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi, belediye çalışanlarının acil durumlara etkin müdahale edebilmesini sağlamak amacıyla kapsamlı bir 'İlk Yardım Eğitimi' programı düzenledi.

İki gün süren eğitim, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı iş birliğinde gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'nda yapılan eğitimde hem teorik anlatımlar hem de uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi. Hemşire ve sağlık memurları, katılımcılara kalp durması, boğulma, kanama, yanık, kırık ve çıkık gibi acil durumlarda doğru müdahaleleri uygulamalı olarak gösterdi. Eğitimde ayrıca otomatik eksternal defibrilatör (AED) kullanımı, soluk borusuna yabancı cisim kaçması, sıcak-soğuk kaynaklı acil durumlara yaklaşım ve zehirlenmelerde ilk yardım konuları işlendi.

Program boyunca katılımcılara temel vücut sistemleri hakkında bilgiler verilerek müdahalelerin bilinçli şekilde yapılmasının önemi vurgulandı. Sık yapılan yanlış uygulamalara dikkat çekilerek farkındalık oluşturuldu. Eğitimin sonunda katılımcılara yazılı ve uygulamalı sınav yapıldı. Başarılı olan personel, 'İlk Yardım Sertifikası' almaya hak kazandı. Eğitimle, belediye personelinin olası hayati vakalarda etkin rol alması hedefleniyor.