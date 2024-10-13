Aksaray'da Necmiye-Mehmet Yazıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Yiyecek ve İçecek Bölümü öğrencileri, okulda kurulan ekmek fırın atölyesinde her gün 5 bin adet ekmek üretiyor. Öğrenciler tarafından üretilen ekmekler, okullar ve pansiyonları ile çorba evlerine dağıtılıyor.AKSARAY (İGFA9 - Necmiye-Mehmet Yazıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, iki yıl önce Millî Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği "Okullarımız Üretiyor" projesi ile ekmek fırını atölyesi kuruldu. Yiyecek ve İçecek Bölümü'ndeki öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde fırında günlük 5 bin ekmek üretiyor. Dönüşümlü olarak ekmek üreten öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de gelir elde ediyor.

Okul Müdür Yardımcısı Emrah Büyük, "İki yıl önce ekmek üretim atölyemizi açtık. Yaklaşık 10 okulumuz ve pansiyonları ile Aksaray Belediyemizin çorba evlerine ekmek üretiyoruz. Aynı zamanda Sosyal Yardımlaşma Vakfının da ekmeğini üretmekteyiz. Günlük ortalama 5 bin paketli roll ekmek üretmekteyiz. İsteğe göre döner ekmeği veya somun ekmek de üretimimiz bulunmakta." dedi.

