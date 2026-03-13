Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından çevreye duyarlı bireyler yetişmesine katkı sağlamak amacıyla sıfır atık eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Altınordu Hükümet Konağı Anaokulu öğrencilerine eğitim verildi.

ORDU (İGFA) - Ordu Altınordu ilçesi Ihlamur Vadisi Sıfır Atık Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde minik öğrencilere sıfır atık ve iklim değişikliği konulu sunumlar yapılırken, geri dönüşüm temalı eğitici çizgi filmler izletildi.

Ayrıca öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini sağlamak amacıyla VR (sanal gerçeklik) atık oyunu da oynatıldı. Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi erken yaşta çevre bilincinin kazandırılmasının önemine dikkat çekmek amacıyla sıfır atık ve iklim değişikliği eğitimlerine yıl boyunca farklı okul ve gruplarla devam edecek.

Bu eğitimlerle geleceğin daha temiz ve sürdürülebilir bir çevreye sahip olması için farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.