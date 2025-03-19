İBB'de tespit edilen yolsuzluk, rüşvet olayları ve terör soruşturması kapsamında suç örgütü lideri olarak suçlanan Ekrem İmamoğlu dahil 100'den fazla kişi tutuklandı. Sabah saat 06:15’te eş zamanlı baskınlarla başlayan operasyon, rüşvetten ihale yolsuzluğuna, terör bağlantılarından kişisel veri hırsızlığına kadar uzanan ağır suçlamaları kapsıyor. İşte 2 ayrı soruşturmada İmamoğlu hakkındaki suçlamalar...

Ekrem İmamoğlu hakkındaki suçlamalar belli oldu! Suç örgütü yöneticisi olmak, PKK terör örgütüne yardım, ihaleye fesat karıştırma, iş adamlarına tehdit...

Türkiye, 19 Mart 2025 sabahına tarihe geçecek bir operasyonla uyandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun merkezinde olduğu dev bir yolsuzluk ve terör soruşturması başlatıldı.

Sabah saat 06:15’te eş zamanlı baskınlarla başlayan operasyon, rüşvetten ihale yolsuzluğuna, terör bağlantılarından kişisel veri hırsızlığına kadar uzanan ağır suçlamaları kapsıyor.

Operasyon Para Sayma Görüntüleri İle Başladı

Skandal, CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde ortaya çıkan “para sayma görüntüleri” ile başladı. Balya balya paraların sayıldığı o görüntüler, soruşturmanın temelini oluşturdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tanık beyanları ve delillerle, İmamoğlu’nun iş adamlarını tehdit ederek para vermeye zorladığını, bu paraları “piyon kişiler” üzerinden akladığını ve “gizli kasa” olarak nitelenen sivillerle transfer ettiğini tespit etti.

Paradan kule yapan vurgunculara dev operasyon: İmamoğlu'nun 'kasası' Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz gözaltında!Paradan kule yapan vurgunculara dev operasyon: İmamoğlu'nun 'kasası' Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz gözaltında...

'Suç Örgütü Lideri' İmamoğlu'na Ait İnşaattlara Para Aktarıldı

Savcılık, İmamoğlu’nu “suç örgütü lideri” olarak tanımlıyor. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yanında olan ekibini İBB’ye taşıyan İmamoğlu’nun, Medya AŞ, Kültür AŞ, KİPTAŞ ve İSFALT gibi iştiraklerde usulsüz ihaleler düzenlediği iddia ediliyor.

Örgüt, hizmet alımı ihalelerine yüksek fiyatlarla girerek milyonlarca lirayı hortumlamış. İşlerin çoğu tamamlanmamış, bir kısmı ise “hayali” projeler olarak naylon faturalarla aklanmış. Elde edilen paralar, İmamoğlu’na ait inşaatlara ya da örgüt üyelerinin şirketlerine aktarılmış.

İBB'de yolsuzluk soruşturması: İmamoğlu dahil 100'den fazla kişi gözaltında! İşte hakkında gözaltı kararı verilen isimlerin tam listesi..İBB'de yolsuzluk soruşturması: İmamoğlu dahil 100'den fazla kişi gözaltında! İşte hakkında gözaltı kararı verilen isimlerin tam listesi..

Gündem

İş Adamlarına Tehdit ve Ödeme Skandalı

Açık ihalelerle iş alan iş adamlarının ödemeleri kasıtlı olarak yapılmamış. Tehdit yoluyla elden para alındıktan sonra ancak ödemeler serbest bırakılmış. Rüşvet taleplerini reddeden iş yerleri ise belediye encümen kararlarıyla baskı altına alınmış.

MASAK raporları, vergi incelemeleri ve tanık beyanları, bu kirli ağı gözler önüne seriyor. Örgüt, rüşvet ve irtikapla elde ettiği gayrimenkulleri “kasalar” olarak kullanılan iş adamlarının üzerine kaydetmiş.

Büyükşehir Belediyesinden açık ihaleler neticesinde iş alan iş adamlarının ödemelerinin yapılmadığının belirlendiği aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Tehdit yoluyla elden temin edilen paralar sonrasında ödemelerin yapıldığı, halihazırda aktif olan birçok iş yerinden rüşvet talep edildiği, kabul etmeyen mağdurlar hakkında belediye encümenlerinden aldırılan kararla zorla para alınmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Şüphelilerin, 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarıyla elde ettikleri gayrimenkulleri örgüt kasası olarak kullanılan iş adamlarının üzerine alındığı MASAK raporları, vergi uzman incelemeleri, tanık beyanları ve diğer delillerle tespit edilmiştir.

Bu kapsamda suç örgütü elebaşı olduğu belirlenen şüpheli Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticisi konumunda bulunan şüpheliler Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Ertan ve bu şüphelilerle bağlantılı 95 şüpheli olmak üzere toplamda 100 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek', 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icrası amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir."

Terör Suçlaması: Kent Uzlaşısı ve PKK İttifakı

İmamoğlu’nun ikinci büyük suçlaması ise “PKK/KCK’ya yardım”. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde “Kent Uzlaşısı” adı altında PKK’nın Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ile ittifak yapıldığı öne sürülüyor. Terör örgütü elebaşları Cemil Bayık ve Mustafa Karasu’nun talimatları, örgüt medyası aracılığıyla duyurulmuş. Savcılık, İmamoğlu’nun meclis üyesi listelerini bizzat onaylayarak terör örgütü sempatizanlarını İBB iştiraklerine yerleştirdiğini iddia ediyor. İstanbul Planlama Ajansı ve BİMTAŞ’ta PKK mensuplarının işe alındığı tespit edilmiş.

Örgüt Üyeleri Belediye Meclisinde

Soruşturma, CHP kontenjanından seçilen meclis üyeleri ve başkan yardımcılarını da kapsıyor. Seçimden önce CHP’ye üye yapılan bazı isimlerin HDK verilerinde örgüt mensubu olduğu ortaya çıktı. Ataşehir ve Kartal belediye başkan yardımcıları ile 8 İBB meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 18 kişi daha önce tutuklanmış. Kalan şüpheliler için işlemler sürüyor.

Terör örgütü PKK Üyeleri İBB Şirketlerinde İşe Alındı

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgelere göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, PKK/KCK terör örgütünün ideolojik alan yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen firari şüpheli A.B, A.B’nin sahibi olduğu Spectrum House çalışanı ve 2018 yılında terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarılması hususunda tespit bulunan H.A. ile Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in iştirak halinde "kent uzlaşısı" faaliyetinin içerisinde yer aldıkları belirtildi.

100 Şüpheliye sabah saat 06.00'da eşzamanlı operasyon

Operasyon, İmamoğlu ile birlikte 100 şüpheliyi hedef alıyor. Örgüt yöneticisi olarak Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız gibi isimler gözaltında. Suçlamalar arasında “suç örgütü kurma”, “rüşvet”, “irtikap”, “nitelikli dolandırıcılık”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” yer alıyor. Terör soruşturmasında ise İmamoğlu’nun yanı sıra İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve 4 kişi daha “PKK’ya yardım” suçlamasıyla gözaltına alındı.