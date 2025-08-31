Tirebolu Dernekler Federasyonu organizasyonu ve Haymana Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Ankara Haymana’da bulunan Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Şehitliği’nde anlamlı bir anma programına imza attı.

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu ve milli ruhun birleştiği bu özel programda, şanlı zaferin mimarları ve kahraman Giresun uşakları dualarla anıldı.

TBMM İdare Amiri ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Giresun Milletvekilleri Ali Temür ve Prof. Dr. Nazım Elmas, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, Haymana Kaymakamı Osman Sak, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Giresun Federasyonu Başkanı Muhterem Memiş, Tirebolu Federasyonu Başkanı Necdet Demirel, Bursa Giresunlular Derneği Başkanı Üzeyir Aktaş, Ören Belediye Başkanı Soner Erkan ve gençlik kadrosu ile Bulancak Belediyesi Mehteran Takımı ile STK’lar ve vatandaşlar katıldı.

Anıt Mezarda Mehter Coşkusu Ve Dualar

Program, Haymana Kaymakamlığı önünde yapılan resmi törenle başladı. Ardından Bulancak Belediyesi Mehteran Takımı’nın marşları eşliğinde kent meydanından Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan’ın anıt mezarına yürüyüş gerçekleştirildi.

Mehter marşları, dualar, saygı duruşu ve millet-vatan sevgisini pekiştiren konuşmalarla 30 Ağustos’un anlamı ve şehitlerin aziz hatırası bir kez daha yüreklerde hissedildi.

Haber: Sadi Toygar