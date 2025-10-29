Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanarak başkanlık görevinden alınmasının ardından yapılan ilk Başkanvekilliği seçiminde CHP'li İbrahim Kahraman'ın seçilmesinin ardından yapılan itirazla seçim iptal edildi. AKP'nin itirazı ile iptal edilen seçimin yenilenmesiyle AKP'li İBrahim Akın 1 oy farkla Belediye Başkanvekili seçildi.

Bayrampaşa'da gergin geçen Başkan vekilliğinin ardından göreve başlayan İbrahim Akın'a ziyaretler başladı. İlk ziyaret edenler arasında Bayrampaşa Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Adnan Hut ve yönetimi tarafından ziyaret gerçekleşti. Doç. Dr. Adnan Hut, Başkanvekili seçilen AK Partili İbrahim Akın'a 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Başkanvekili İbrahim Akın sosyal medyadan paylaştığı mesajda, "Bayrampaşa Devlet Hastanesi Başhekimi Sayın Doç. Dr. Adnan Hut ve değerli yönetimine belediyemizde ağırladık. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.