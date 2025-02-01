İstanbul Çekmeköy'de bulunan ve 3 bin metrekare kapalı alana sahip lastik fabrikasında çıkan yangın korkulu anlar yaşatıyor. Büyüyen yangın Çekmeköy'ü duman altında bırakırken, can kaybı olup olmadığı konusunda heniz net bilgi yok. İtfaiye ekiplekri söndürme çalışmalarını sürdürürken, yangının büyümesi de dikkat çekiyor. Yangının büyümesi Lastik deposu olması ve tüm alana yangının yaılmasından kaynaklandığı ifade ediliyor.

İstanbul Çekmeköy Alemdağ Mahallesi, Saray Caddesi'nde bulunan ve 3 bin metrekare kapalı alana sahip lastik fabrikasında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibinin yanı sıra ambulans sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.