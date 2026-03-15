Kültür ve sanat dünyasının usta isimlerini genç kuşaklarla buluşturan 'Konuşan Mektuplar: Ustalardan Gençlere Mesajlar' mektup sergisi, özel bir seçki ile Evrim Sanat Galerisi'nde İstanbullu sanat izleyicisiyle buluştu. Sergi, 26 Mart 2026 tarihine kadar sanatseverleri ağırlayacak.

İSTANBUL (İGFA) - Farklı disiplinlerden sanatçı, yazar ve düşünce insanlarının kaleme aldığı mektuplardan oluşan 'Konuşan Mektuplar: Ustalardan Gençlere Mesajlar' mektup projesi, kuşaklar arasında deneyim, birikim ve yaşam bilgeliğini aktarmayı amaçladı.

Daha önce Ankara Mustafa Ayaz Müzesi ve Mersin MTSO Sanat Galerisi'nde sergilenerek büyük ilgi gören proje, İstanbul'da sanat, düşünce ve deneyimi bir araya getiren özgün bir buluşma alanı sundu.

Sanatseverler, hem mektupları okuyarak hem de QR kodlarla dinleyerek ustaların genç kuşaklara bıraktığı düşünsel mirasa yakından tanıklık edebiliyor.

Projeyi hayata geçiren paydaşlar arasında Bülent Ketenci, Aydın Boru, Evrim Sanat Galerisi, mikado İletişim ve Doğru Adımlar Danışmanlık bulunuyor.

Proje yöneticileri Günsu Saraçoğlu ve Betül Ketenci, sergi hakkında şunları ifade ediyor: 'Konuşan Mektuplar: Ustalardan Gençlere Mesajlar' mektup projesine ait özel bir seçkiyi Evrim Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşturmak bizim için büyük bir heyecan kaynağı olduğunu ifade ederek, 'Her mektup, ustaların yıllar içinde biriktirdiği deneyim ve düşünsel mirası genç kuşaklara aktaran değerli bir iz taşıyor. Bu sözler, kuşaklar arasında bir köprü kurarken gençleri kendi potansiyellerine inanıp üretmeye teşvik ediyor. Aynı zamanda bu proje, sanatın dönüştürücü gücüne duyduğumuz inancın ve gelecek kuşakların hayatını sanat aracılığıyla aydınlatma hayalimizin somut bir ifadesidir. 'Konuşan Mektuplar' ile gelecek nesillere, yaşadığımız zamana dair kalıcı bir belge bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz' diye konuştu.

