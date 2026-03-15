Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel iftar programı gazetecileri ve ailelerini bir araya getirdi. Programda cemiyete yeni katılan gazetecilere rozetleri takıldı.

OSMANİYE (İGFA) - Osmaniye'de bulunan Beyoğlu Restoran'da düzenlenen iftar programına Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir, Düziçi Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Onur Uludağ ile Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti yönetimi ve üyeleri aileleriyle birlikte katıldı.

Samimi bir atmosferde geçen programda gazeteciler, Ramazan ayının bereketini ve birlik beraberlik ruhunu aynı sofrada paylaştı.

İftarın ardından konuşan Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı, meslektaşlarına ve ailelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çekti.

Avcı konuşmasında, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirdiğini belirterek, 'Bu akşam aynı sofrada buluşmamızın en büyük anlamı birlik, dayanışma ve beraberliğimizdir. Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti olarak arzumuz; kırgınlıkların değil dostlukların konuşulduğu, küskünlüklerin değil kardeşliğin kenetlendiği, her geçen gün büyüyen bir basın camiasıdır' ifadelerini kullandı.

Cemiyet ailesinin her geçen gün büyüdüğünü dile getiren Avcı, programa katılan yeni üyeleri de selamlayarak şimdiden tüm meslektaşlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Konuşmanın ardından cemiyete yeni katılan gazetecilere rozetleri takıldı. Başarılı gazeteci İhlas Haber Ajansı Düziçi muhabiri Merden İslah ile genç gazeteciler İhlas Haber Ajansı muhabiri Mert Çelik, Hasret Gazetesi muhabirleri Sedat Kaan Erat, Rabia İlkay Yıldız ve Kübra Daban'a cemiyet rozetleri Başkan Avcı tarafından takdim edildi.

Programın sonunda iftara katılan cemiyet üyelerine Ramazan Bayramı öncesi lokum ve kolonya hediye edildi.