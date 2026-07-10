İpsala'da çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir tarım alanında büyük zarara neden oldu. Yangında yaklaşık 800 ila 1000 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi.

Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - Edinilen bilgilere göre, Turpcular ile Hıdır köyü arasında bulunan ve 'Taşlıbayır Tepeler' olarak bilinen mevkide henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, çevredeki anız alanlarının yanı sıra hasadı henüz yapılmamış buğday tarlalarına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve ilgili ekipler sevk edildi. İpsala Belediyesi ile Beğendik Belediyesi itfaiye ekiplerin yoğun müdahalesi, köydeki vatandaşın traktörleri ve su arazözü sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 800 ila 1000 dönüm arasında tarım arazisi zarar görürken, birçok üretici büyük maddi kayıp yaşadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Öte yandan yetkililer, özellikle yaz aylarında anız yangınlarının büyük risk oluşturduğuna dikkat çekerek vatandaşlara ateş kullanımında dikkatli olmaları ve yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınmaları çağrısında bulundu.