NATO Zirvesi'ni değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye'nin artık ittifakın gündemini belirleyen kilit ülkelerden biri haline geldiğini savunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvenin en çok ilgi gören lideri olduğunu ifade etti.

ANKARA (İGFA) - Hüseyin Yayman, Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Zirvenin sadece liderleri buluşturan bir organizasyon olmadığını, NATO'nun geleceğinin ve yeni dünya düzeninin şekillendiği stratejik bir dönüm noktası olduğunu belirten Yayman, bu tarihi buluşmanın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun dünyadaki en güçlü göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NIN BAŞLANGIÇ ANI'

Zirvenin önemine dikkati çeken Hüseyin Yayman, 'NATO Zirvesi tarihi bir zirveydi. Sadece NATO'da liderlerin toplanmasından öte, ittifakın geleceğinin konuşulduğu, dünyaya yeni bir stratejik vizyonla bakıldığı bir zirve olması bakımından çok anlamlıydı' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin küresel siyasetteki konumuna değinen Yayman, 'Türkiye Yüzyılı'nı sürekli söylüyorduk. Cumhurbaşkanımız 21. yüzyılın Türkiye'nin ve Türklerin asrı olacağını belirtiyordu. Aslında NATO Zirvesi bunun en önemli göstergelerinden biri oldu. Bir anlamda Türkiye Yüzyılı'nın startının verildiği bir an oldu' ifadelerini kullandı.

'HASTA ADAM'DAN KÜRESEL OYUN KURUCUYA

Türkiye'nin NATO içerisindeki tarihi yolculuğunu hatırlatan Hüseyin Yayman, 'Meseleye tarihten bakmazsak bugünkü tabloyu anlamlandıramayız. Türkiye vaktiyle Batılılar tarafından 'hasta adam' muamelesi gören, 30 sente muhtaç edilen, darbelerle boğuşan bir ülkeydi. Bugün ise sadece NATO'nun değil, dünyanın birleşme noktası hâline gelmiştir' dedi. Yayman, ismet İnönü döneminde NATO üyeliğine müracaat edildiğini ancak kabul edilmediğini belirterek üyelik Adnan Menderes iktidarında gerçekleşmiştir. Türkiye bugün NATO'nun en güçlü ülkelerinden biri haline gelmiştir. Soğuk savaş dönemindeki özgül ağırlığını artırarak devam ettirmektedir. Kilit ülke rolünü oynamaktadır. Türkiye'nin dünyadaki kilit rolüne vurgu yapan Yayman, 'Doğu ile Batı'nın ortak keseni Türkiye'dir. Batı'nın kendi içindeki anlaşmazlıklarında arabulucu olan yine Türkiye'dir. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tarihin doğru tarafında duran Türkiye, çözümün tek adresi olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır' ifadelerini kullandı.

'DÜNYA LİDERLERİNİN ODAK NOKTASI ERDOĞAN'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvedeki diplomatik ağırlığına değinen Yayman, 'Zirveye katılan liderlerin en çok fotoğraf vermek istediği, en çok görüşmek istediği lider Erdoğan'dı. Çünkü kendisi bu zirvedeki en tecrübeli devlet adamıdır' diye konuştu. Erdoğan'ın liderliğine dikkati çeken Yayman, 'Cumhurbaşkanımız sadece liderlerin hoşuna gidecek ifadeleri değil, doğru olanı ve gerçek olanı söyleyen bir liderdir. Küresel lider Erdoğan'ın gücünü, stratejik vizyonunu ve karizmasını tüm dünya bir kez daha gördü' değerlendirmesinde bulundu.

MUHALEFETİN TUTUMUNA SERT ELEŞTİRİ

Zirvedeki başarılara karşı bazı kesimlerin takındığı tavrı eleştiren Hüseyin Yayman, 'Benim tek üzüldüğüm nokta, Türkiye'nin bu büyük gücüne karşı muhalefetin ve bazı çevrelerin sergilediği tutumdur. Muhalefetin sefaletini görüyoruz. Mehter Marşı'ndan bile rahatsız olanlar var. ABD Başkanı'nın mutlu olduğu bir marştan siz rahatsız oluyorsanız kendinize çeki düzen vermeniz gerekir' dedi.

HÜSEYİN YAYMAN: MEHTER MARŞI'NDAN BİLE RAHATSIZ OLANLAR VAR

Zirvenin Türkiye'nin 86 milyonunun ortak gururu olduğunu belirten Yayman, 'Bu mesele şahsi bir mesele değil, memleket meselesidir. Türkiye artık NATO'nun gündemini belirleyen, denklemin en önemli parçası olan bir ülke konumundadır.' ifadelerini kullandı.