Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi süresince Ankara'daki iki havalimanında toplam 145 uçuş hareketinin emniyetli ve kesintisiz şekilde yönetildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da yaşanan yoğun hava trafiğine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu, zirve boyunca başkentteki Ankara Havalimanı ile Esenboğa Havalimanı'nda toplam 145 uçuş hareketinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Paylaşılan verilere göre Ankara Havalimanı'nda 38 kalkış ve 44 iniş olmak üzere 82, Esenboğa Havalimanı'nda ise 24 kalkış ve 39 iniş olmak üzere 63 uçuş hareketi kaydedildi. Bakan Uraloğlu, zirve süresince oluşan yoğun hava trafiğinin emniyetli, koordineli ve kesintisiz şekilde yönetildiğini vurgulayarak, 'Ülkemizin uluslararası organizasyonlardaki güçlü operasyonel kabiliyetini bir kez daha ortaya koyduk.' ifadelerini kullandı.