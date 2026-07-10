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Yasa Dışı Bahis Operasyonu???? Yüksek işlem hacmine sahip şirketler aracılığıyla yasa dışı bahis, kumar ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin finansal sisteme dahil edildiği, suç gelirlerinin sahte faturalarla yasal görünüm kazandırılarak farklı kişi ve: pic.twitter.com/3zzSSeEVf3

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Bu kapsamda İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yüksek işlem hacmine sahip şirketler üzerinden yasa dışı bahis, kumar ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin finansal sisteme dahil edildiğinin tespit edildiği belirtildi Soruşturma kapsamında suçtan elde edilen gelirlerin, sahte faturalar düzenlenerek yasal görünüm kazandırıldığı, ardından farklı kişi ve kuruluşlara ait kripto varlık hesaplarına aktarıldığının belirlendiği ifade edildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı bahis, kumar ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

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